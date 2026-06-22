Volkswagen готовит сокращение модельного ряда: какие авто могут исчезнуть

Volkswagen Group объявил о новом этапе программы трансформации бизнеса, в рамках которой планирует снизить количество моделей и модификаций в своем портфеле. В концерне считают, что чрезмерная сложность модельного ряда мешает эффективности, поэтому компания будет в дальнейшем делать ставку на наиболее популярные автомобили с высокими объемами продаж, пишет mmr.net.

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Что известно

Планы были представлены во время ежегодного собрания акционеров. Первым из восьми ключевых направлений трансформации стало сокращение сложности модельного ряда.

Volkswagen стремится упростить выбор для покупателей и сосредоточиться на моделях, которые лучше всего соответствуют спросу на отдельных рынках. Ожидается, что это позволит увеличить объем производства каждой отдельной модели.

Вторым шагом станет уменьшение количества платформ и электронных архитектур. В концерне рассчитывают, что это поможет сократить расходы, ускорить разработку новых автомобилей и сделать производственные процессы более простыми. Также компания планирует бороться с избыточными производственными мощностями на заводах, где спрос уже не соответствует объемам выпуска.

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Программа сокращения издержек уже активно реализуется. Только в 2025 году производственные затраты на немецких предприятиях Volkswagen были уменьшены более чем на 20%.

К концу десятилетия концерн планирует сократить до 50 тысяч рабочих мест в Volkswagen, Audi, Porsche и программном подразделении CARIAD. Договоренности об увольнении более 28 тысяч работников уже достигнуты.

Сокращение модельного ряда

Пока компания не сообщает, какие модели могут исчезнуть в ближайшие годы. В то же время, первые решения уже приняты. Audi прекратила производство моделей A1 и Q2, Volkswagen завершил историю минивэна Touran, а кабриолет T-Roc Cabriolet покинет рынок в 2027 году.

Несмотря на оптимизацию модельной линейки, концерн не собирается сокращать количество новинок. В прошлом году Volkswagen Group представила более 30 новых моделей, а в 2026 году планирует выпустить еще около 20.

Среди будущих новинок упоминаются ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq, Audi A6 Allroad, новый электрический Audi A2 и семиместный электрический кроссовер Skoda Peaq.