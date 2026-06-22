Цены на авиабилеты бьют рекорды, хотя топливо подешевело почти вдвое

Мирное соглашение между США и Ираном обрушило цены на нефть и авиакомпании уже считают миллиарды сбережений на топливе. Но пассажирам радоваться рано: билеты дешеветь не будут. Об этом рассказывает издание Reuters.

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Спотовая цена авиационного топлива в США упала с $4,88 за галлон в начале апреля до $2,85 в июне. Если такой уровень сохранится, американская авиаотрасль сэкономит более 40 млрд долларов в год. Это колоссальные деньги, но авиакомпании намерены направить их на возобновление прибыли, а не на снижение тарифов.

Почему билеты останутся дорогими

Дело в том, что цены на билеты росли медленнее топлива. С января по май авиатопливо дорожало втрое быстрее тарифов. По подсчетам Deutsche Bank, авиакомпании окупили всего 60 центов с каждого дополнительно израсходованного доллара на топливо. Теперь, когда топливо дешевеет, перевозчики хотят сначала выйти в плюс и только потом, возможно, думать о скидках.

Дополнительный фактор — ограниченное количество мест. Задержка поставок новых самолетов и сокращение бюджетных перевозчиков не позволяют резко нарастить предложение. К примеру, количество мест на внутренних рейсах США в третьем квартале вырастет лишь на 0,4% против ожидаемых 4,6% к началу ближневосточного кризиса.

Если мест мало, а спрос стабильно высок, снижать цены вообще нет смысла.

Что говорят сами авиакомпании

Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби заявил, что компания «на пути к восстановлению на 100% до конца года», имея в виду полное покрытие топливных расходов за счет тарифов. А представители Delta, American и United подчеркнули, что по состоянию на июнь вернули лишь 40−50% от потерь, которые понесли из-за роста цен на топливо.

Главный операционный директор Southwest на вопрос о возврате к нормальным ценам ответил риторически: «Когда цены на топливо снизятся?» — имея в виду, что даже после падения авиатопливо все еще стоит на 54% дороже года назад.

Вывод для пассажиров неутешителен: пока авиакомпании не возобновят доходы (а это нужны месяцы!) существенного удешевления билетов ждать не стоит.

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