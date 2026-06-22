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22 июня 2026, 9:29 Читати українською

Валютный дефицит давит на гривну: каким будет курс доллара и евро

Национальный банк демонстрирует готовность удерживать курс доллара вблизи отметки 45 грн. В то же время, на фоне глобального укрепления американской валюты такая политика может становиться все дороже для регулятора. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Национальный банк демонстрирует готовность удерживать курс доллара вблизи отметки 45 грн.

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Дополнительное давление на НБУ создает растущий внутренний дефицит валюты. Если ситуация на рынке не изменится, а продавцы валюты не активизируются во время налогового периода, у Нацбанка может остаться немного вариантов, кроме постепенного ослабления гривны выше психологической отметки 45 грн за доллар.

Что будет влиять на курс

В ближайшее время ключевыми для валютного рынка будут оставаться два фактора: поведение Национального банка и динамика доллара и евро на мировых рынках.

НБУ продолжает придерживаться принципа «конструктивной неопределенности», не давая рынку четких сигналов по краткосрочному направлению курса. Такой подход позволяет регулятору сдерживать спекулятивные ожидания и сохранять большую гибкость в валютных интервенциях.

Читайте также: Когда обменники начнут сужать спреды по наличному доллару и евро

В то же время, общий девальвационный тренд сохраняется. По оценкам аналитиков, в четвертом квартале доллар может двигаться по направлению 46−47 грн, если давление на валютный рынок не снизится.

Евро будет зависеть от нефти и геополитики

Отдельную роль будет играть курс евро, который будет зависеть от ситуации на мировом энергетическом рынке. В частности, важным фактором остается ситуация вокруг Ормузского пролива, статус которого влияет на ожидания по ценам на нефть.

Открытый пролив и снижение нефтяных котировок могут сдерживать коррекцию евро. В то же время рост цен на нефть, наоборот, будет оказывать давление на европейскую валюту.

Учитывая важность евро для украинской экономики, НБУ, вероятно, не допустит существенного проседания официального курса евро ниже 51 грн.

Прогноз курса

В базовом сценарии официальный курс доллара может находиться в пределах 44,65−45,10 грн. На наличном рынке доллар ожидается в диапазоне 44,75−45,25 грн.

Официальный курс евро, по базовому прогнозу, может оставаться в пределах 51−52 грн, а наличный — 51,5−52,5 грн.

Таким образом, в ближайшие недели валютный рынок будет оставаться зависимым как от действий Нацбанка, так и от глобальной динамики доллара, евро и цен на нефть. Пока регулятор удерживает ситуацию контролируемой, однако стоимость такой стабильности может расти.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bosyak
bosyak
22 июня 2026, 12:10
#
Де побачили «валютний дефіцит»? Автор не зміг придбати валюту?
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