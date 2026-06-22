Новые нормы площади жилья: правительство меняет программу єОселя

Ветераны и семьи павших героев смогут получить льготную ипотеку єОселя под 3%. Государство будет компенсировать им процентную ставку до 3% в первые 10 лет, до 6% — с 11 года. Изменения начнут действовать через месяц. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Новая норма площади жилья

По ее словам, правительство устанавливает новые нормы на площадь жилья для всех заемщиков:

для квартир: 52,5 м² — для одного человека; 73,5 м² — для семьи из двух или трех человек; дополнительно 21 м² — на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 м²;

для жилых домов: 62,5 м² — для одного человека; 83,5 м² — для семьи из двух или трех человек; дополнительно 21 м² — на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 м².

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Также обновляется подход к составу семьи. Для участия в программе будут учитываться дети, не достигшие 21 года.

Изменения также детализируют механизм поручительства. При оценке платежеспособности можно будет учитывать поручителей, не являющихся членами семьи заявителя.

Также вводится понятие имущественного поручителя — человека, который может передать собственное жилье или имущественные права как дополнительное обеспечение по кредиту. Ее ответственность ограничивается стоимостью такого имущества.

С согласия заявителей, членов их семей и поручителей Укрфинжилье сможет получать часть необходимой информации через государственные реестры.

В частности, речь идет о данных для проверки доходов и платежеспособности заемщиков, членов их семей и поручителей. Такой обмен данными происходит через систему электронного взаимодействия государственных реестров или другие защищенные информационные системы.

Напомним

Всего с начала 2026 года воспользовались программой 3947 украинских семей, которые получили льготных ипотек на сумму почти 7,7 млрд грн.

Больше кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области — 44, городе Киеве — 24, Львовской области — 11.