Новости логистики: в Киеве ограничат движение, государственные дороги ремонтируют, поезд в Кишинев теперь каждый день

Украинские дороги получают удары с двух сторон — от российских обстрелов и от обычных зим. Оба фактора разрушают покрытие быстрее, чем его успевают восстанавливать. Однако работы продолжаются, и результаты уже есть. Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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В Киеве временно перекроют полосы на бульваре Леси Украинки

С 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе частично ограничат движение. Каждый день с 08:00 до 20:00 специалисты будут обустраивать дорожное ограждение на участке от станции метро «Печерская» до Печерского путепровода. К этому времени перекроют крайние левые полосы в обоих направлениях.

Это не единственное ограничение в городе. До 30 ноября действуют ограничения движения возле станции метро «Черниговская». Там идет капитальный ремонт после демонтажа аварийного путепровода.

Также уже объявлен тендер на реконструкцию транспортного узла на подходах к Южному мосту.

На государственных дорогах ликвидировали 15,3 млн. кв. м повреждений

С начала года на дорогах государственного значения восстановлено более 15,3 млн. кв. м покрытия.

Среди ключевых направлений:

Международная трасса М-07 (Киев — Ковель — Ягодин): только в Волынской области за три месяца восстановлено 153 тыс. кв. м по пути к пункту пропуска «Ягодин — Дорогуск». В Черкасской области завершили ремонт участков трассы М-05 (Киев — Одесса) и М-30 в общей сложности 484 тыс. кв. м. В Ивано-Франковской области на дорогах Н-09 и Н-10 устранены повреждения на 277,5 тыс. кв. м. В Житомирской области восстановили покрытие на магистрали М-06 (Киев — Чоп) и открыли полноценное движение на 20-километровом участке трассы М-21.

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На украинско-молдавской границе модернизировали четыре пункта пропуска

В Одесской области обновили четыре пункта пропуска на границе с Молдовой: «Староказаческое — Тудора»

«Долинское — Чишмикиой»

«Листни — Сеить»

«Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга». На каждом установили новые модульные постройки для персонала, обновили инженерные сети, обустроили резервные источники питания, освещение, навесы и пешеходную инфраструктуру. Отдельным объектом стала современная сервисная площадка площадью 1,7 га на трассе М-15 Одесса — Рени вблизи пункта пропуска «Рени — Джюрджюлешт». Он рассчитан на 46 мест для грузовиков и 13 для легковых авто, включая места для маломобильных групп. Есть туалет, навесы для отдыха и необходимые коммуникации. Поезд «Бессарабия» Киев — Кишинев переходит на ежедневный рейс. С 28 июня международный поезд «Бессарабия» будет курсировать каждый день вместо нескольких раз в неделю. В то же время меняется время отправления из Кишинева: поезд будет отправляться в 19:52 вместо 17:42, что удобнее для пересадок. В первом ежедневном рейсе дебютирует новый детский вагон для семей с детьми. В составе также есть плацкартные и купейные вагоны. Билеты уже доступны в приложении «Укрзализныци», на сайте и в кассах. Читайте также: Один из самых длинных маршрутов Европы: у границы Украины запускают новый поезд