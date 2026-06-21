Иллинойс хочет брать 0,2% за каждый крипто-перевод, даже между собственными кошельками.

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Главная особенность предложения состоит в том, что сбор будет взиматься не только с операций на биржах, но и с переводов между личными кошельками одного и того же пользователя. То есть, если вы просто перемещаете собственные биткоины с одного своего кошелька на другой — никакая сделка не совершается, владелец не меняется, но налог все равно начисляется.

Логику этого решения объяснить сложно.

Для активных пользователей это ощутимый удар. Те, кто регулярно перебалансирует портфель, распределяет активы между кошельками для хранения или готовит средства к торговле, вдруг окажутся перед необходимостью платить за каждое такое движение. Ставка в 0,2% смотрится скромно, но при больших суммах или частых операциях превращается в заметную статью затрат.

Фактически крипто-перевод начинает напоминать банковскую транзакцию с четкой стоимостью и необходимостью заранее просчитывать целесообразность каждого движения средств. Это противоречит самой природе децентрализованных активов, которые задумывались как инструмент свободного перемещения ценности без посредников.

Если законопроект будет принят, следует ожидать, что пользователи будут сокращать количество транзакций, активность упадет, а часть участников рынка может просто перейти к менее активной стратегии управления активами.

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Но есть и более широкий контекст. Иллинойс — не первый и, пожалуй, не последний. Если инициатива будет реализована, то другие американские штаты получат готовый прецедент для подобных шагов. И тогда вопрос «платить или не платить за перевод между собственными кошельками» может стать актуальным далеко за пределами одного штата.