По состоянию на 1 июня 2026 г. Украина демонстрирует высокую активность в использовании тарифных квот в рамках зоны свободной торговли с ЕС (DCFTA). Часть квот уже исчерпана полностью, остальные стремительно сокращаются из-за большого спроса на украинскую продовольственную продукцию. Об этом сообщает сообщество аграриев UCAB .
Украинская агропродукция в ЕС: квоты иссякают быстрее, чем заканчивается год
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В режиме лицензирования почти полностью использованы квартальные квоты на:
- свежее мясо птицы — 23,3 тыс. т
- яйца птицы — 2,25 тыс. т
- яйца и яйцепродукты — 2,25 тыс. т
Также полностью исчерпана годовая квота на пшеницу — 1,3 млн т. Это особенно показательно: год еще не истек, а лимит уже достигнут.
В режиме «первый пришел — первый заехал» самый высокий уровень использования демонстрируют:
- соки — 81,2%
- кукуруза — 58,6%
- натуральный мед — 54,5%
- неденатурированный этиловый спирт — 50,3%
- сахар — 46,5%
Некоторые позиции пока выбираются медленнее. Замороженное мясо птицы — всего 9,5% от годового объема, мука — 24,8%, сливочное масло — 13,1%. Но до конца года остается еще несколько месяцев, и темп может существенно ускориться.
Общая картина: украинская агропродукция пользуется стабильным спросом в ЕС и предоставленные квоты — реально востребованный инструмент доступа на европейский рынок.
На этом фоне следует отметить, что президент Польши Кароль Навроцкий публично предупредил: вступление Украины в ЕС представляет угрозу польскому сельскому хозяйству.
По его словам, он будет активно противодействовать сценариям, при которых польские фермеры окажутся в неравных конкурентных условиях с украинскими производителями. Эта позиция может стать одним из факторов, усложняющих евроинтеграционный путь Украины в аграрном измерении.
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