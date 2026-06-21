Украинская агропродукция в ЕС: квоты иссякают быстрее, чем заканчивается год

По состоянию на 1 июня 2026 г. Украина демонстрирует высокую активность в использовании тарифных квот в рамках зоны свободной торговли с ЕС (DCFTA). Часть квот уже исчерпана полностью, остальные стремительно сокращаются из-за большого спроса на украинскую продовольственную продукцию. Об этом сообщает сообщество аграриев UCAB .

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В режиме лицензирования почти полностью использованы квартальные квоты на:

свежее мясо птицы — 23,3 тыс. т

яйца птицы — 2,25 тыс. т

яйца и яйцепродукты — 2,25 тыс. т

Также полностью исчерпана годовая квота на пшеницу — 1,3 млн т. Это особенно показательно: год еще не истек, а лимит уже достигнут.

В режиме «первый пришел — первый заехал» самый высокий уровень использования демонстрируют:

соки — 81,2%

кукуруза — 58,6%

натуральный мед — 54,5%

неденатурированный этиловый спирт — 50,3%

сахар — 46,5%

Некоторые позиции пока выбираются медленнее. Замороженное мясо птицы — всего 9,5% от годового объема, мука — 24,8%, сливочное масло — 13,1%. Но до конца года остается еще несколько месяцев, и темп может существенно ускориться.

Общая картина: украинская агропродукция пользуется стабильным спросом в ЕС и предоставленные квоты — реально востребованный инструмент доступа на европейский рынок.

На этом фоне следует отметить, что президент Польши Кароль Навроцкий публично предупредил: вступление Украины в ЕС представляет угрозу польскому сельскому хозяйству.

По его словам, он будет активно противодействовать сценариям, при которых польские фермеры окажутся в неравных конкурентных условиях с украинскими производителями. Эта позиция может стать одним из факторов, усложняющих евроинтеграционный путь Украины в аграрном измерении.

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