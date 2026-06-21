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21 июня 2026, 9:04 Читати українською

Ормузский пролив под давлением: Иран угрожает, Трамп отвечает, суда плывут

Суббота показалась насыщенной на громкие заявления Вашингтона и Тегерана. Но пока именно заявления остаются главным инструментом давления.

Суббота показалась насыщенной на громкие заявления Вашингтона и Тегерана.
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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о повторном закрытии Ормузского пролива в ответ на продолжение израильских ударов в Ливане и невыполнение США первого пункта соглашения о прекращении войны.

США это заявление отвергли.

«Иран не контролирует Ормузский пролив. Движение продолжается, американские силы следят за ситуацией», — заявил представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс.

По данным американских военных, в субботу через пролив прошли 55 торговых судов с более чем 17 миллионами баррелей нефти на борту. Сайты мониторинга морского трафика также фиксировали непрерывное движение судов через пролив в течение всего дня.

Дональд Трамп ответил Тегерану собственной угрозой: если окончательное соглашение не будет подписано в течение 60 дней, США введут собственную пошлину за проход через пролив как плату за защиту стран Ближнего Востока. Напомним, что рамочное соглашение, подписанное в среду, предусматривает свободный проход судов в течение именно этого срока.

Между тем, переговорный процесс медленно движется. Ключевой посредник Пакистан сообщил, что технические переговоры между США и Ираном стартуют в воскресенье при участии катарских медиаторов. Американские спецпосланники Стив Витков и Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию. Иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи вылетела из Тегерана.

Ситуацию осложняет Ливан: в субботу израильские удары по югу страны унесли, по меньшей мере, 16 жизней, в том числе двоих детей. Общие потери в последней израильско-ливанской войне уже превысили 4000 человек.

На фоне этой риторики американские фондовые индексы показывают уверенный рост. Рынки, похоже, оценивают громкие заявления именно как заявления, не придавая им особого значения.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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