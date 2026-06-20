Кто финансирует Украину: главные доноры и объемы помощи во время войны

Во время полномасштабной войны Европейский союз стал главным финансовым тылом Украины. По состоянию на 2026 год именно от европейской помощи зависит финансирование большинства государственных расходов, кроме оборонных. Об этом сообщает 24tv.ua

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Ключевые источники финансовой и гуманитарной помощи ЕС

По данным Еврокомиссии, общая поддержка ЕС и стран-членов превысила 200 млрд евро. Из них более 104,6 млрд евро — это непосредственно финансовая, экономическая и гуманитарная помощь:

Макрофинансовая помощь: 43,3 млрд. евро.

Механизм Ukraine Facility: 36,8 млрд. евро.

Поддержка отдельных государств-членов ЕС: 15 млрд евро.

Другие виды поддержки (включая техническую): 3,9 млрд евро.

Займы и гарантии (ЕИБ, ЕБРР): 2,8 млрд. евро.

Гуманитарная помощь: 1,4 млрд. евро.

Двухстороннее сотрудничество: 1,2 млрд евро.

Отдельно страны ЕС направили 75,2 млрд евро на прямую военную помощь и 17 млрд евро на поддержку находящихся в Европе украинцев.

Кто оказывает наибольшую помощь (лидеры среди стран)

Помимо общеевропейских программ значительную роль играют прямые взносы отдельных государств. Наибольшие объемы финансовой поддержки (по данным Минфина) поступили от:

Германия: предоставила 1,68 млрд долларов США (преимущественно в форме грантов). Франция: выделила 437 млн. долларов США в виде льготных кредитов. Италия: предоставила более 300 млн долларов США гуманитарной помощи

Также большие объемы помощи оказывают США, Япония, Великобритания и другие партнеры в рамках международных коалиций.

Прогнозы на 2026−2027 годы

Бюджет Украины на 2026 год выглядит следующим образом: общие расходы — около 4,8 трлн грн, доходы — всего 2,9 трлн грн.

Дефицит покрывается за счет:

Ukraine Support Loan: новый инструмент в объеме до 90 млрд евро на 2026−2027 годы, из которых около 30 млрд евро пойдут в поддержку бюджета.

Доходы от замороженных активов РФ: привлечение средств по обеспечению кредитования Украины.

Транши реформ: Евросоюз продолжает выделять деньги поэтапно, требуя выполнения конкретных шагов (например, судебной реформы).

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Но международная поддержка — это не бесплатный и не бесконечный ресурс. Задержки в выполнении реформ уже почти привели к приостановке части траншей (около 680 млн. евро) и только настойчивость правительства Украины спасла ситуацию .

Поэтому для Украины критически важно соблюдать согласованный график реформ, чтобы сохранить ритмичность поступлений и финансовую стабильность во время войны.