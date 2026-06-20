Кто финансирует Украину: главные доноры и объемы помощи во время войны

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июня 2026, 17:52 Читати українською

Кто финансирует Украину: главные доноры и объемы помощи во время войны

Во время полномасштабной войны Европейский союз стал главным финансовым тылом Украины. По состоянию на 2026 год именно от европейской помощи зависит финансирование большинства государственных расходов, кроме оборонных. Об этом сообщает 24tv.ua

Во время полномасштабной войны Европейский союз стал главным финансовым тылом Украины.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые источники финансовой и гуманитарной помощи ЕС

По данным Еврокомиссии, общая поддержка ЕС и стран-членов превысила 200 млрд евро. Из них более 104,6 млрд евро — это непосредственно финансовая, экономическая и гуманитарная помощь:

  • Макрофинансовая помощь: 43,3 млрд. евро.

  • Механизм Ukraine Facility: 36,8 млрд. евро.

  • Поддержка отдельных государств-членов ЕС: 15 млрд евро.

  • Другие виды поддержки (включая техническую): 3,9 млрд евро.

  • Займы и гарантии (ЕИБ, ЕБРР): 2,8 млрд. евро.

  • Гуманитарная помощь: 1,4 млрд. евро.

  • Двухстороннее сотрудничество: 1,2 млрд евро.

Отдельно страны ЕС направили 75,2 млрд евро на прямую военную помощь и 17 млрд евро на поддержку находящихся в Европе украинцев.

Кто оказывает наибольшую помощь (лидеры среди стран)

Помимо общеевропейских программ значительную роль играют прямые взносы отдельных государств. Наибольшие объемы финансовой поддержки (по данным Минфина) поступили от:

  1. Германия: предоставила 1,68 млрд долларов США (преимущественно в форме грантов).
  2. Франция: выделила 437 млн. долларов США в виде льготных кредитов.
  3. Италия: предоставила более 300 млн долларов США гуманитарной помощи

Также большие объемы помощи оказывают США, Япония, Великобритания и другие партнеры в рамках международных коалиций.

Прогнозы на 2026−2027 годы

Бюджет Украины на 2026 год выглядит следующим образом: общие расходы — около 4,8 трлн грн, доходы — всего 2,9 трлн грн.

Дефицит покрывается за счет:

  • Ukraine Support Loan: новый инструмент в объеме до 90 млрд евро на 2026−2027 годы, из которых около 30 млрд евро пойдут в поддержку бюджета.

  • Доходы от замороженных активов РФ: привлечение средств по обеспечению кредитования Украины.

  • Транши реформ: Евросоюз продолжает выделять деньги поэтапно, требуя выполнения конкретных шагов (например, судебной реформы).

Читайте также: США могут направить замороженные российские активы на вооружение Украины

Но международная поддержка — это не бесплатный и не бесконечный ресурс. Задержки в выполнении реформ уже почти привели к приостановке части траншей (около 680 млн. евро) и только настойчивость правительства Украины спасла ситуацию .

Поэтому для Украины критически важно соблюдать согласованный график реформ, чтобы сохранить ритмичность поступлений и финансовую стабильность во время войны.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Alligator22 и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами