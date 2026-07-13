Цены, спрос и предложение: что происходило на рынке жилья в июне

В июне 2026 года рынок недвижимости Украины продолжил двигаться разными темпами в отдельных сегментах: цены на жилье преимущественно росли, спрос на новостройки снизился, а рынок аренды продемонстрировал одновременное увеличение и предложения и количества потенциальных арендаторов. Такие выводы содержатся в новом аналитическом отчете маркетплейса проверенной недвижимости DIM .RIA.

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Рынок новостроек: спрос падает повсюду, цены в основном растут

Стоимость за квадратный метр в новостройках в течение июня в большинстве своем росла в пределах нескольких процентов в зависимости от региона. Больше всего за месяц цены выросли в Черкасской (+7,5%) и Черновицкой (+6,4%) областях.

Заметное падение средних цен в течение месяца фиксировалось в Запорожской (-6,3%) и Кировоградской (-4,8%) областях. Наибольший годовой рост цен зафиксирован в Ивано-Франковской (+20%), Тернопольской (+20%), Черновицкой (+17%) и Житомирской (+17%) областях.

Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья: средняя стоимость квадратного метра в июне составила $1 379/м² (-3,5% по сравнению с маем). Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2697. Самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $879/м².

Как изменился спрос

В первый месяц лета в большинстве регионов Украины спрос на новостройки снизился. Самое заметное уменьшение — в Киеве (-21%), а также в Черниговской (-19%), Запорожской (-17%), Николаевской (-16%) и Киевской (-15%) областях. Заметный рост спроса наблюдался в Черкасской области +9% по сравнению с маем.

Вторичный рынок: спрос продолжает падать, а цены растут

В течение июня количество предложений изменялось в зависимости от региона. Наиболее заметное увеличение предложения произошло в Волынской (+10%), Сумской (+10%) и Черниговской (+8%) областях. Значительное уменьшение фиксировалось в Киеве (-11%).

По данным DIM.RIA, цены на вторичное жилье в основном росли в течение июня. Наибольший скачок произошел в Кировоградской (+19%), Черниговской (+16%) и Черновицкой (+11%) областях. Уменьшение цен фиксировалось только в Волынской области (-3%).

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в июне зафиксирована в Херсонской области — $17 тыс. (+10% по сравнению с маем). Самое дорогое жилье традиционно в Киеве: средняя стоимость однокомнатной квартиры в июне составила $89,8 тыс.

Если рассматривать столицу подробнее: дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира на вторичном рынке в июне в среднем стоила $180 тыс., а самым доступным — Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составила $49 тыс.

В течение июня спрос на вторичное жилье продолжил падать. Значительное уменьшение интереса в Запорожской (-18%), Винницкой (-17%) и Черновицкой (-13%) областях. Рост спроса в этом месяце зафиксирован в Тернопольской (+15%), Житомирской (+10%), Львовской (+7%) и Ивано-Франковской (+1%) областях.