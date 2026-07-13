Импорт российского СПГ в Европу вырос на 18%, несмотря на санкционную политику.

Несмотря на официальную стратегию Европейского Союза в полном отказе от российских энергоресурсов, показатели импорта сжиженного природного газа (СПГ) демонстрируют противоположную тенденцию. Согласно данным Financial Times , за первое полугодие 2026 года страны ЕС закупили 9,89 млн. тонн российского СПГ, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По оценкам аналитиков, стоимость этих поставок для европейского бюджета могла составить 6 млрд евро.

Крупнейшими потребителями российского сжиженного газа стали три страны, обладающие развитой инфраструктурой для его приема и последующей регазификации:

Франция: 3,6 млн. тонн;

Бельгия: 2,9 млн. тонн;

Испания: 2,7 млн. тонн.

Эти цифры демонстрируют, как сложно европейскому бизнесу слезть с российской «газовой иглы». Хотя импорт трубопроводного газа значительно снизился, сегмент СПГ остается зоной, где действуют контракты, подписанные еще до начала полномасштабного вторжения.

Санкционные ограничения и реальность рынка

Главной причиной роста объемов импорта является специфика долгосрочных сделок типа «take-or-pay» (бери или платы). Европейские энергетические компании часто связаны юридическими обязательствами, предполагающими обязательную закупку определенных объемов газа, независимо от политической конъюнктуры. Разрыв таких контрактов без соответствующих санкционных оснований грозит компаниям огромными судебными исками и финансовыми потерями.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, объясняющих, почему импорт российского ресурса продолжает расти:

Многие соглашения заключены на десятилетие вперед, и для их прекращения необходима законодательная база ЕС, которая имеет приоритет над частным правом. такая база отсутствует и создать ее нет политической воли. Заводы по регазификации в Бельгии и Франции технически приспособлены для переработки конкретных объемов СПГ, поступающих из российского терминала «Ямал СПГ». Российский газ иногда остается более доступным, чем альтернативы, поставляемые из США или стран Персидского залива, заставляя бизнес выбирать выгоду в условиях высокой инфляции.

Евросоюз уже принял решение об окончательном разрыве этих отношений. С 1 января 2027 г. вступает в силу полный запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам.

Однако до этого времени европейским трейдерам придется балансировать между политическими декларациями и жесткой экономической реальностью, что фактически продолжает финансирование российской экономики в период до наступления полного эмбарго.

Читайте также: Цены на газ в Европе взлетели на 35% после ракетного удара Ирана по крупнейшему в мире заводу СПГ