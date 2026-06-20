В ЕС изменяются правила водительских прав категории B: электромобили получат более высокий весовой лимит

Водителей с правами категории B в странах Евросоюза ожидают предстоят приятные изменения. Европарламент принял новую директиву о водительских правах еще в октябре 2025 года, и теперь она постепенно вступает в силу в странах-членах. Об этом сообщил сайт Аusnews .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что изменится для водителей

До этого времени права категории B позволяли управлять автомобилями весом до 3500 кг, и это правило действовало еще с 1980 года. Но с ростом популярности электромобилей все больше новых моделей приближается к этому пределу из-за тяжелых батарей. Чтобы не ограничивать водителей в выборе транспорта, предел решили повысить.

Теперь для электромобилей и гибридов допустимая масса возрастает до 4 250 кг, при условии, что водительский стаж составляет не менее двух лет. Для авто-домов повышение также действует, но требует дополнительного обучения. Для обычных бензиновых и дизельных автомобилей предел остается неизменным.

Немаловажный нюанс: новое правило касается веса самого автомобиля, без учета прицепа. Это отличает его от старого правила B96, где учитывалась общая масса автомобиля вместе с прицепом.

Читайте также: Электромобильный бум из-за цены на топливо: почему этот спрос может оказаться временным

Когда заработает новый закон

Внедрение происходит поэтапно и в разных странах — индивидуально. Нидерланды стали первыми: там повышенный предел для электромобилей действует уже с июля 2025 года. В других странах ЕС новые правила для электромобилей заработают с ноября 2027 года, для автодомов — с ноября 2029 года.

Водителям, которые планируют путешествовать по Европе на более тяжелом электромобиле до полного внедрения директивы, следует заранее проверять правила конкретной страны, ведь до полной унификации требования могут существенно отличаться.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Владельцев электромобилей в Украине могут обязать платить новый налог