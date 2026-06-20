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20 июня 2026, 9:02 Читати українською

США могут направить замороженные российские активы на оружие для Украины

В Сенате США представили двухпартийный законопроект SABER, имеющий все шансы изменить подход к финансированию оборонных потребностей Украины. Документ, совместно разработанный демократами и республиканцами, предлагает механизм использования замороженных российских суверенных активов непосредственно для закупки оружия и военной техники. Об этом Укринформ сообщила Ольга Стефанишина.

В Сенате США представили двухпартийный законопроект SABER, имеющий все шансы изменить подход к финансированию оборонных потребностей Украины.
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Законопроект получил название SABER, которое расшифровывается как «О конфискованных активах для закупки военного оборудования и поддержания боеготовности». Посол Украины в США Ольга Стефанишина уже назвала эту инициативу крайне важной. Она объяснила, что в отличие от предыдущих инициатив, которые касались восстановления и гуманитарных вопросов, SABER фокусируется именно на укреплении нашей обороноспособности.

Это логическое продолжение работы, начатой законом REPO. Если предыдущие акты создавали только юридическую базу для конфискации, то нынешний проект прописывает модель использования этих средств. Для Вашингтона это прагматический способ усилить безопасность Украины, не создавая дополнительного финансового давления на американских налогоплательщиков.

В текущих политических реалиях США такой подход находит поддержку в обоих лагерях Капитолийского холма.

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Документ представили влиятельные сенаторы: Тим Кейн, Крис Кунс, Шелдон Уайтгаус (демократы), а также Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грассли (республиканцы). Двухпартийная поддержка свидетельствует, что вопрос использования российских денег стал предметом общенационального консенсуса.

Сегодня действующий закон REPO уже позволяет изымать российские активы, но исключительно для компенсаций пострадавшим и восстановления инфраструктуры. Однако SABER даст возможность инвестировать эти ресурсы в производство и закупку современных вооружений.

Ольга Стефанишина рассказала, что дискуссия в Конгрессе уже перешла от теоретических споров к обсуждению практических шагов. В ближайшее время мы увидим, как быстро этот законопроект сможет пройти путь от одобрения сенаторов до подписи президента.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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