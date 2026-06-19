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19 июня 2026, 18:38 Читати українською

ЕС изменяет правила для ИИ: что изменится с августа 2026 года

Европейский Союз готовится к очередному этапу введения Закона об искусственном интеллекте (AI Act). Уже со 2 августа 2026 новые требования начнут влиять не только на крупных технологических гигантов, но и на медиа, рекламные агентства, интернет-магазины и даже образовательные учреждения. Правила игры становятся более жесткими: эра полной свободы для чат-ботов и алгоритмов подходит к концу. Об этом сообщает польская Gazeta Prawna

Европейский Союз готовится к очередному этапу введения Закона об искусственном интеллекте (AI Act).

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Прозрачность и маркировка контента

Ключевое изменение касается статьи 50 регламента, обязывающей бизнес информировать пользователей об использовании ИИ при создании контента. Если материал был сгенерирован или существенно изменен с помощью нейросетей, он должен иметь четкую маркировку.

Это касается прежде всего дипфейков, изображающих реальные события, политиков или знаменитостей.

Однако не все столь однозначно. Правила не распространяются на какой-либо контент. Если у пользователя нет оснований считать увиденное реальным, маркировка может быть необязательной. Кроме того, для СМИ предусмотрено важное исключение: контент, проверенный журналистом или редактором, публикуемый в рамках редакционной ответственности для общественно важных тем, маркировать не нужно.

Правда, редакции должны иметь внутренние процедуры, которые в случае аудита докажут, что материал действительно проходил контроль человека.

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Защита от манипуляций и финансовые санкции

Параллельно с требованиями к прозрачности Европарламент ввел строгий запрет на создание контента интимного характера без согласия личности (так называемая «нудизация»). Это относится и к материалам, связанным с насилием над детьми.

Для адаптации своих систем компаниям было дано время до 2 декабря 2026 года.

В то же время польское Управление по защите персональных данных (UODO) настаивает, что даже цифровая обработка фото без согласия изображенного на нем человека — это уже нарушение существующих законов, и дело не только в отсутствии новых норм, но и в надлежащем выполнении уже действующих.

Рекламный сектор также опасается чрезмерного регулирования. Представители EuroCommerce предостерегают: если каждый дизайн интерьера или реклама товара, созданные с помощью ИИ, нужно будет маркировать, потребители просто перестанут обращать внимание на эти предупреждения.

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Так или иначе, но нарушителям новых правил не позавидуешь. Штрафы за несоблюдение Закона об ИИ очень убедительны: от 7,5 до 35 миллионов евро или до 7% от годового оборота компании.

Со 2 августа 2026 года большинство положений становятся обязательными, а полная имплементация закона ожидается ровно через год — 2 августа 2027-го. Европейский бизнес оказался перед выбором: быстро адаптировать свои бизнес-процессы или готовиться к серьезным финансовым потерям.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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