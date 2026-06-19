Средняя зарплата топ-менеджеров украинского IT составляет $5800: кто зарабатывает больше и почему лояльность не окупается

Рекрутинговые агенства Indigo Tech Recruiters и Gidni Executive Search опубликовали ежегодное исследование компенсаций C-level в украинском IT. В этом году в опросе приняли участие 210 руководителей и руководительниц, ответивших на 42 вопроса об окладах, бонусах и карьерных решениях. Об этом сообщает Forbes.

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Медиана фиксированного месячного оклада в 2026 году достигла $5 800. Оказалось, что 25% руководителей получают до $4 000, еще 25% от $8 000 и выше, а наиболее высокооплачиваемые 10% — свыше $10 950.

Кто зарабатывает больше всего и за счет чего

Наибольший разрыв наблюдается между ролями:

CTO (технический директор) получает около $8 000 и за год этот показатель почти не изменился. Заметный скачок продемонстрировали CRO (финансовый директор) и CSO (директор по продажам). Их средняя зарплата составляет около $6 200, а это +21,1% за год. За пять лет больше всего вырос оклад CPO (директор по продукту): с $4000 до $7000, то есть на 75%.

Если учитывать бонусы, то лидерство удерживают CEO. Их совокупный годовой доход около $77 800, и именно генеральный директор выигрывает за счет переменной части: бонус в медиане достигает 36% дохода или $26 000.

У CPO бонус составляет около 22%, у CTO — всего 6,2%, а CMO в большинстве случаев работают практически без бонуса.

Исследование также фиксирует «парадокс основателя»: наемные CEO получают медианный оклад $7 750 — на 55% выше, чем CEO-учредители ($5 000). Но если считать совокупный годовой доход, разница практически исчезает: $108 000 у учредителей против $110 500 у наемных.

Среди внешних факторов самое сильное влияние на доход имеет масштаб компании: топы в бизнесах с оборотом более $100 млн зарабатывают на 142% больше, чем в компаниях до $1 млн.

Продуктовые компании платят на 44% больше аутсорсинга, наличие венчурного капитала прибавляет 48%, а иностранный головной офис — еще 32%. Сочетание этих факторов формирует «золотой профиль» с медианой $10 000.

Почему долго оставаться в одной компании финансово невыгодно

Исследователи зафиксировали показательную закономерность: лояльность не конвертируется в рост дохода. Топменеджеры со стажем до года в компании показывают медиаприрост ставки +8,3%, тогда как руководители со стажем более пяти лет — 0%.

Аналитики приходят к выводу, что рыночная переоценка компенсации происходит в момент перехода на новую позицию, а не скапливается со временем.

При этом главной причиной увольнения топ-менеджеры называют не недовольство зарплатой (19,5%), а расхождение в ценностях или культуре компании — 43,8%.

Для справки: Indigo Tech Recruiters проводит это исследование с 2018 года. Тогда медиана оклада составила $3500 — за восемь лет она выросла на 66%.

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