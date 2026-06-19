В пятницу, 19 июня, на украинских АЗС подешевело большинство видов топлива, в то же время бензин А-92 подорожал. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 19 июня: дизель и автогаз стремительно дешевеют
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Средние цены на топливо
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 3 копейки до 78,32 грн/л;
- Бензин А-95: снизился в цене на 9 копеек до 74,72 грн/л;
- Бензин А-92: подорожал на 7 копеек до 68,89 грн/л;
- Дизельное горючее подешевело на 77 копеек до 79,30 грн/л;
- Автомобильный газ подешевел на 82 копейки до 42,47 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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