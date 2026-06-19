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19 июня 2026, 15:35 Читати українською

Разблокирование Ормузского пролива: как меняется топливный рынок Украины

Стоимость топлива в Украине начала снижаться. На сколько уже изменились цены и почему бензин дешевеет не так быстро, как дизель, рассказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Стоимость топлива в Украине начала снижаться.

Крышки резервуаров российских НПЗ взлетают вверх, а цены на топливо в Украине и в мире — вниз. Это лучший сценарий, который только можно себе представить и которого мы так долго ждали. Если цена на нефть упадет до 50 долларов за баррель, это приведет к коллапсу российской экономики. Да и 60 будет нормально.

А все основания для таких прогнозов есть, ведь ожидается снятие санкций с Ирана, увеличение добычи и экспорта в Венесуэле и ОАЭ, которая для этого даже вышла из ОПЕК. Думаю, не будет спокойно наблюдать за потерей рынка и Саудовская Аравия, которая в 2020 году обвалила цены до $15/барр.

Сейчас нефть уже стоит $80, а дизель — $880. За последние две недели снижение составило $220.

Цены упали и на заправках. С пиковых 92 грн/л дизель подешевел до 80, а половина сетей, включая «Укрнафту», уже предлагает цену ниже 80 грн/л. Говорят, где-то даже видели 73… Снижение происходит ежедневно.

Особенность заключается в инерционности поставок: в начале войны в Иране старые контракты и объемы позволили реагировать не так быстро, как, например, в Польше и Германии. А сегодня это, соответственно, тормозит снижение, хотя и не слишком сильно. Цены активно снижают прежде всего небольшие сети, не имеющие больших запасов и пытающиеся вернуть себе объемы продаж, которые весной отобрала у них та самая «Укрнафта» своими «социальными» ценами.

В целом рынок Украины движется аналогично рынкам Европы и США.

Определенным исключением является бензин: с ним возникают локальные трудности с поставками, в частности из-за перехода с 1 июля на стандарт Е10. В частности, один из каналов импорта — молдавский — вышел из игры, поскольку предлагает только Е0. Из-за этого оптовые цены остаются высокими, убрав всю маржу с заправочного пистолета (опт 70−72, тогда как на заправках в среднем 75 грн/л). Ожидаем, что к концу месяца ситуация разрешится.

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Несмотря на непростой период и потери из-за резкого падения, в целом рынок настроен позитивно, ведь снижение цен дает надежду на оживление спроса. С другой стороны, нельзя сказать, что он радикально сократился. Скорее речь идет о перераспределении продаж, которое всегда происходит во время ценовых потрясений. Желание одних вернуть объемы и стремление других сохранить эти объемы станут мощным стимулом для дальнейшей конкуренции. А это всегда хорошо для всех.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
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