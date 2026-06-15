Из-за российских ударов Харькову и Запорожью грозит дефицит бензина: что делать

Пока мы наблюдаем, как в Крыму заканчивается бензин, враг уже методично наносит удары и по АЗС. Кстати, их не так много в стране — всего 6 тысяч. В масштабах пятилетней войны это количество ограничено, и их местонахождение указано на всех картах Google.

Понимаете, что «крымская история» вполне может дойти до Харькова, Запорожья, а оттуда и дальше по стране начать ползти.

Здесь же возникает еще один вопрос — люди не очень захотят там работать, когда динамика прилетов по АЗС будет прогрессировать. В целом картину понимают все, но все стараются не замечать, мол, как-то само собой решится. А оно может и не решиться.

Что я предлагаю. Комплекс мер:

Антидроновые сетки, их нужно помочь профинансировать и сделать «правильными». Здесь без помощи власти бизнесу не обойтись.

Разрешить красить газовые модули в разные цвета и не получать штрафы за это. Машинное зрение настроено на поиск модулей и по ним сначала летит. Нужно срочно разрешить бизнесу маскировать их и не получать за это штрафы.

Срочно одобрить упрощенные форматы получения лицензий на мобильные АЗС. Есть вполне вероятный шанс, что стационарные АЗС дешевле бизнесу закрыть, а чтобы обеспечивать население, придется использовать топливозаправщики, которые по сути у нас вне закона на сегодняшний день. Это нужно исправить немедленно, чтобы бизнес успел их приобрести и подготовить, времени может быть не так много на самом деле.

Проверить и усилить защищенность акцизной базы. Если враг получит к ней доступ, то там написано все. Где сколько топлива лежит, причем с точными адресами. Здесь нужно внимательно изучить вопрос защищенности информации

Ну, это в первую очередь. И самое простое. Сейчас это не дорого, но со временем цена вопроса начнет расти геометрически. Мы «Крымской историей» открыли ящик Пандоры, и это нужно понимать и быть на шаг впереди, как мы любим.