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15 июня 2026, 14:50 Читати українською

Из-за российских ударов Харькову и Запорожью грозит дефицит бензина: что делать

Россия активизирует удары по украинским АЗС, пытаясь спровоцировать дефицит бензина. Какие срочные меры могут усложнить эту задачу врагу, рассказал директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

Россия активизирует удары по украинским АЗС, пытаясь спровоцировать дефицит бензина.

Пока мы наблюдаем, как в Крыму заканчивается бензин, враг уже методично наносит удары и по АЗС. Кстати, их не так много в стране — всего 6 тысяч. В масштабах пятилетней войны это количество ограничено, и их местонахождение указано на всех картах Google.

Понимаете, что «крымская история» вполне может дойти до Харькова, Запорожья, а оттуда и дальше по стране начать ползти.

Здесь же возникает еще один вопрос — люди не очень захотят там работать, когда динамика прилетов по АЗС будет прогрессировать. В целом картину понимают все, но все стараются не замечать, мол, как-то само собой решится. А оно может и не решиться.

Что я предлагаю. Комплекс мер:

Антидроновые сетки, их нужно помочь профинансировать и сделать «правильными». Здесь без помощи власти бизнесу не обойтись.

Разрешить красить газовые модули в разные цвета и не получать штрафы за это. Машинное зрение настроено на поиск модулей и по ним сначала летит. Нужно срочно разрешить бизнесу маскировать их и не получать за это штрафы.

Срочно одобрить упрощенные форматы получения лицензий на мобильные АЗС. Есть вполне вероятный шанс, что стационарные АЗС дешевле бизнесу закрыть, а чтобы обеспечивать население, придется использовать топливозаправщики, которые по сути у нас вне закона на сегодняшний день. Это нужно исправить немедленно, чтобы бизнес успел их приобрести и подготовить, времени может быть не так много на самом деле.

Проверить и усилить защищенность акцизной базы. Если враг получит к ней доступ, то там написано все. Где сколько топлива лежит, причем с точными адресами. Здесь нужно внимательно изучить вопрос защищенности информации

Ну, это в первую очередь. И самое простое. Сейчас это не дорого, но со временем цена вопроса начнет расти геометрически. Мы «Крымской историей» открыли ящик Пандоры, и это нужно понимать и быть на шаг впереди, как мы любим.

Автор:
Леушкин Дмитрий
Директор группы компаний PRIME Леушкин Дмитрий
Источник: Минфин
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