Национальный банк Украины установил на 22 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,9067 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
НБУ установил курсы валют на понедельник
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Курс доллара
На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 44,90 грн, что на 1 копейку меньше, чем в пятницу (44,91 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,46 грн, что на 1 копейку больше, чем в пятницу (51,45 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
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Источник: Минфин
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