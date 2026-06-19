НБУ установил курсы валют на понедельник

Национальный банк Украины установил на 22 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,9067 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

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На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 44,90 грн, что на 1 копейку меньше, чем в пятницу (44,91 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,46 грн, что на 1 копейку больше, чем в пятницу (51,45 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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