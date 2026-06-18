Национальный банк Украины установил на 19 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,9125 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 11 копеек.
НБУ установил курсы на пятницу: доллар и евро значительно подорожали
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Курс доллара
На пятницу НБУ установил такой курс доллара: 44,91 грн, что на 11 копеек больше чем в четверг (44,80 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 51,45 грн, что на 49 копеек меньше, чем в четверг (51,94 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
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Источник: Минфин
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