Планы устойчивости регионов выполнены на 40%: что не успевают сделать до зимы

Украина выделила 67,8 млрд грн на подготовку регионов к следующему отопительному сезону и защиту от российских атак. Из них 27,8 млрд. грн. поступили из резервного фонда, еще 40 млрд. грн. — из госбюджета. Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба.

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Средний уровень выполнения планов устойчивости составляет около 40%. Кулеба признал: работы сделано немало, но этого недостаточно. Впереди ждет наиболее активный строительный сезон, и темпы в регионах нужно существенно наращивать.

Среди лидеров по исполнению — Ровенская, Житомирская и Черкасская области. Есть и аутсайдеры, которые нуждаются в ускорении, однако Кулеба их не назвал.

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Что входит в планы и как продвигается работа

Планы охватывают четыре направления:

Защита инфраструктуры: выделено более 22 млрд. грн., в работе задействовано более 500 объектов. Главная проблема — медленное освоение средств. Это тормозит строительство защитных сооружений. Тепловая генерация: законтрактована или уже поставлена почти половина необходимых мощностей. Закарпатская, Черниговская, Николаевская, Киевская и Запорожская области фактически полностью закрыли свои потребности. Резервные источники питания для предприятий тепло- и водоснабжения: покрыто более 70% расчетной потребности. Водоснабжение: запланировано 29 специальных проектов в 14 областях, которые охватят более 15 млн. граждан. Около 90% из них имеют готовую документацию. Первые объекты, мобильные водозаборы должны заработать уже в сентябре. Финансирование предусмотрено совместно с местными общинами.

Параллельно Теплокоммунэнерго уже подготовили к работе более 2 500 индивидуальных котелен и около 3 000 км теплосетей. Но этого критически недостаточно.