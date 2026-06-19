Украина выделила 67,8 млрд грн на подготовку регионов к следующему отопительному сезону и защиту от российских атак. Из них 27,8 млрд. грн. поступили из резервного фонда, еще 40 млрд. грн. — из госбюджета. Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба.
Планы устойчивости регионов выполнены на 40%: что не успевают сделать до зимы
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Средний уровень выполнения планов устойчивости составляет около 40%. Кулеба признал: работы сделано немало, но этого недостаточно. Впереди ждет наиболее активный строительный сезон, и темпы в регионах нужно существенно наращивать.
Среди лидеров по исполнению — Ровенская, Житомирская и Черкасская области. Есть и аутсайдеры, которые нуждаются в ускорении, однако Кулеба их не назвал.
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Что входит в планы и как продвигается работа
Планы охватывают четыре направления:
- Защита инфраструктуры: выделено более 22 млрд. грн., в работе задействовано более 500 объектов. Главная проблема — медленное освоение средств. Это тормозит строительство защитных сооружений.
- Тепловая генерация: законтрактована или уже поставлена почти половина необходимых мощностей. Закарпатская, Черниговская, Николаевская, Киевская и Запорожская области фактически полностью закрыли свои потребности.
- Резервные источники питания для предприятий тепло- и водоснабжения: покрыто более 70% расчетной потребности.
- Водоснабжение: запланировано 29 специальных проектов в 14 областях, которые охватят более 15 млн. граждан. Около 90% из них имеют готовую документацию. Первые объекты, мобильные водозаборы должны заработать уже в сентябре. Финансирование предусмотрено совместно с местными общинами.
Параллельно Теплокоммунэнерго уже подготовили к работе более 2 500 индивидуальных котелен и около 3 000 км теплосетей. Но этого критически недостаточно.
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