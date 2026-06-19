За последние пять лет количество сверхбогатых людей в Европе выросло на четверть. Согласно отчету Knight Frank Wealth Report, сейчас на континенте насчитывается 183 953 человека с состоянием свыше $30 млн. В пересчете это более 20 новых членов «клуба сверхбогатых» ежедневно, или около 7 500 в год.
В Европе ежедневно появляется 20 новых миллионеров с состоянием свыше $30 млн
► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости
Для сравнения: во всем мире этот показатель составляет 89 новых сверх-богатых в сутки, а общее их количество достигло 713 626.
Кто возглавляет первенство в Европе
Больше всего миллионеров живут в трех странах: Германии, Великобритании и Франции, которые вместе формируют более четверти всего европейского клуба сверхбогатых.
Германия уверенно возглавляет список: в 2026 году здесь насчитывается 38 215 человек с состоянием более $30 млн — на 9 273 больше пяти лет назад. Каждый день в стране в среднем пять человек пересекают этот финансовый порог.
Далее расположились:
- Великобритания — 27 876 человек (+1,6 новых членов клуба в день)
- Франция — 21 518 человек (+2,1 в день)
- Швейцария — 17 692 человека (+2,7 в день)
- Италия — 15433 человека (+1,6 в день)
- Испания — 9185 (+1,5 в день)
Швейцария и Турция — это единственные неевросоюзовские страны региона, где количество сверхбогатых растет по меньшей мере на одного человека в сутки. В Польше этот показатель составляет 0,9, в Чехии и Австрии — по 0,5, в Дании и Португалии — 0,4, в Нидерландах, Ирландии и Швеции — по 0,3.
Глобальная картина: США далеко впереди
В мировом масштабе безоговорочным лидером остаются США: 251 352 ультра-богатых человека в 2026 году. Ежедневно к ним добавляется почти 37 новых, то есть примерно один человек каждые 90 минут. Это почти вдвое больше, чем во всей Европе вместе взятой.
На втором месте с большим отрывом — Китай со 121 677 человек и приростом 12,5 в день. В глобальную десятку также входят Индия (4,2 новых члена в день) и Австралия (2,2). Остальные позиции занимают европейские страны.
«Мы наблюдаем один из самых значительных сдвигов в распределении мирового богатства за всю современную историю, — отметил Лиам Бейли, руководитель глобального исследовательского подразделения Knight Frank. — США остаются доминирующим двигателем, но мы также видим растущую силу Индии и быстроразвивающиеся группы экономик».
Миллионеров много, а неравенство никуда не исчезает
На фоне стремительного роста числа сверхбогатых имущественное неравенство в Европе остается поразительным, и цифры это подтверждают наглядно.
По данным Европейского центрального банка, медианное чистое благосостояние домохозяйств в еврозоне составляет €123 500. Однако этот усредненный показатель скрывает пропасть: для нижних 20% населения он опускается до €2 000, тогда как для верхних 20% — превышает €1 млн. То есть самые богатые европейцы самые богатые европейцы наиболее богатые европейцы.
Среднее состояние на одного взрослого в Европе также колеблется в широком диапазоне — от €29 923 в Турции до €634 584 в Швейцарии. Разница — почти в 22 раза.
Поэтому рост количества сверхбогатых вовсе не является признаком всеобщего благосостояния. Это показатель растущей концентрации капитала в узком кругу людей.
Читайте также: В Украине уже более 3,5 тысячи миллионеров: задекларировано 14,6 млрд грн доходов
Комментарии - 2