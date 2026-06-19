Криптобиржа Satori Finance закрывается, мексиканский миллиардер вложил в биткоин 80% своего портфеля: что нового

Криптобиржа Satori Finance объявила о закрытии из-за финансовых проблем: дедлайн для вывода средств

Децентрализованная платформа для торговли криптодеривативами Satori Finance объявила о прекращении своей деятельности. Главной причиной закрытия проекта стали серьезные финансовые затруднения. Об этом сообщила команда разработчиков в своем официальном обращении.

«К сожалению, из-за затяжных неблагоприятных рыночных условий наши доходы оказались недостаточными для поддержания деятельности, и дальнейшее функционирование платформы больше не является финансово целесообразным», — пояснили в Satori Finance.

Площадка специализировалась на торговле бессрочными фьючерсными контрактами (перпетуалами) с кредитным плечом до 25x. Платформа работала на базе решений второго уровня (L2) и популярных блокчейнов, в частности, Polygon zkEVM, BNB Chain, Scroll, Arbitrum и Optimism.

Проект считался достаточно перспективным — в 2022 году в рамках посевного раунда финансирование Satori привлек $10 миллионов. Инвесторами биржи выступили такие гиганты индустрии, как Polychain Capital, Coinbase Ventures и Jump Crypto.

Однако удержать позицию на рынке не удалось. По данным аналитического сервиса DeFiLlama, к моменту объявления о закрытии общая заблокированная стоимость (TVL) проекта упала до $1,13 млн. Для сравнения: на пике своей популярности этот показатель превышал $6,6 млн, а объем торгов бессрочными контрактами на платформе достигал $105 млн.

Разработчики особо подчеркнули, что все активы пользователей находятся в полной безопасности и будут оставаться доступными для вывода на протяжении всего переходного периода.

Крайний срок: клиентам настоятельно рекомендуют вывести свои средства с платформы до 16 июля 2026 включительно.

Команда предупредила, что после окончания этого дедлайна доступ к заблокированным на бирже средствам больше не гарантируется.

Мексиканский миллиардер Рикардо Плиего вложил в биткоин 80% своего портфеля

Один из самых богатых людей Мексики, основатель и глава конгломерата Grupo Salinas Рикардо Салинас Плиего, признался, что убежден биткоин-максималист. На фоне текущего рыночного спада доля первой криптовалюты в его ликвидном портфеле достигла около 80%. Об этом миллиардер рассказал в интервью изданию CoinDesk.

По оценкам аналитиков, состояние Плиего составляет около $5 миллиардов, что позволяет ему входить в топ-10 самых богатых бизнесменов Мексики. Кроме инвестиционного капитала, он владеет масштабными объектами недвижимости, а также коллекцией люксовых автомобилей и яхт.

Рикардо Плиего вспоминает, что впервые открыл для себя биткоин еще в 2013 году, когда главная криптовалюта торговалась в диапазоне $200-$400 за монету. Сначала предприниматель отнесся к активу скептически, считая его очередным спекулятивным инструментом.

«Однако после глубокого изучения темы я понял, что это не просто очередная ценная бумага для перепродажи. Это принципиально новая и более совершенная форма денег. Я пришел к выводу, что биткоин фактически является лучшим инструментом сохранения ценности, чем золото или серебро», — подчеркнул миллиардер.

По словам инвестора, структура его ликвидных активов выглядит достаточно радикально: он полностью отказался от классических акций и облигаций. Его портфель состоит только из:

Биткоинов и акций майнинговых компаний (в общей сложности около 80% всех средств).

Акций компаний, занимающихся добычей золота и серебра (остальные 20%).

Центральной темой интервью Плиего стала жесткая критика современной финансовой системы, которую он прямо называет «фиатным мошенничеством». Из-за постоянной инфляции обычные граждане, не являющиеся профессиональными инвесторами, вынуждены покупать рискованные акции, что является плохой стратегией.

Вместо этого миллиардер предлагает альтернативную логику для долгосрочного хранения капитала.

«Только что у вас появляются свободные фиатные деньги, от которых вы хотите избавиться — не тратьте их на хлам, а просто купите биткоин и спрячьте его. И главное — не проверяйте курс каждый день. Когда вы покупаете дом, вы не смотрите на его рыночную стоимость каждое утро? Конечно нет», — заявил он.

Бизнесмен дал радикальный совет новичкам: вместо покупки собственной недвижимости на 10 лет, лучше арендовать жилье, а весь свободный капитал направить в первую криптовалюту на тот же десятилетний срок.

«Это однозначно будет вашей лучшей инвестицией. Меня вообще не волнует, сколько биткоин будет стоить в будущем — $300 000 или $1 миллион, это неважно», — подытожил Рикардо Плиего.

Прогноз Bitwise: следующий бычий рынок будет медленнее и менее волатильным, но биткоин достигнет $1 млн

Будущий цикл роста криптовалютного рынка будет существенно отличаться от предыдущих из-за глобального изменения приоритетов крупных игроков. Следующее ралли будет более плавным, продолжительным и менее волатильным. Такой прогноз в интервью изданию CoinDesk озвучил директор по инвестициям (CIO) крипто-влиятельной компании Bitwise Мэтт Хоуган.

По его словам, более сдержанная динамика рынка обусловлена тем, что классические криптовалюты временно потеряли монополию на внимание инвесторов. Институционалы и консультанты по управлению капиталом все больше фокусируются на других технологических трендах — искусственном интеллекте (AI) и токенизации реальных активов (RWA).

«Мы частично потеряли фокус инвесторов из-за появления других „горячих“ направлений. Именно поэтому, по моему мнению, будущий бычий рынок будет медленнее и без столь резких колебаний курса (волатильности), которые мы наблюдали раньше», — пояснил топменеджер Bitwise.

Хоуган отметил, что во время медвежьих (падших) трендов и периодов неопределенности капитал всегда ищет проекты с максимально понятным практическим применением.

Традиционным финансистам гораздо легче инвестировать в ощутимые инструменты, связанные с реальной экономикой. Ярким примером этого является сектор стейблкоинов, совокупная капитализация которого уже пересекла отметку в $322 миллиарда. Токенизация активов воспринимается крупным бизнесом гораздо проще, чем классический крипторынок.

Несмотря на изменение текущей рыночной конъюнктуры, CIO Bitwise подтвердил свой ультра-бычий долгосрочный прогноз по первой криптовалюте:

Цель на 10 лет: Хоуган уверен, что в течение следующего десятилетия курс биткоина способен пробить отметку в $1 миллион за монету.

Спрос среди профессионалов: Интерес к BTC со стороны американских зарегистрированных инвестиционных советников (RIA) находится на рекордно высоком уровне.

Текущая ситуация: Аналитик признал, что сейчас трудно сказать, нащупал ли рынок свое локальное дно. Окончательные выводы о текущей фазе можно сделать только после завершения стандартного четырехлетнего цикла биткоина.

В американском штате Иллинойс ввели 0,2% налог на криптооперации

Штат Иллинойс принял закон, вводящий новый налог в размере 0,2% на деятельность, связанную с цифровыми активами. Представители криптовалютной индустрии уже выступили с резкой критикой этой инициативы, отметив, что она создает дискриминационные условия для рынка и может стать предметом судебных тяжб.

Согласно тексту документа, новый сбор будет облагаться каждая транзакция, которая осуществляется в рамках предпринимательской деятельности или от имени клиента. Речь идет о следующих операциях:

Обмен (трейдинг) цифровых активов.

Перевод криптовалют.

Кастодиальное хранение криптоактивов.

Под действие закона подпадают не только компании, непосредственно зарегистрированные в Иллинойсе, но и любые посторонние провайдеры платежных или кастодиальных услуг. Главное условие для иностранных компаний — обслуживание резидентов штата и получение от этой деятельности валового дохода в размере не менее $100 000.

По предварительным оценкам экспертов, это новшество может обеспечить бюджету штата дополнительные $60 миллионов ежегодно.

Как сообщает CoinDesk со ссылкой на собственные информированные источники, положение о криптоналоге не обсуждалось открыто. Его внесли в масштабный бюджетный законопроект в последний момент — буквально перед финальным голосованием. Уже 16 июня 2026 года документ официально подписал губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер.

Этот закон утверждает общий бюджет штата на 2027 финансовый год, объем которого составляет около 56 миллиардов долларов. Отмечается, что под фискальный удар попала не только криптоиндустрия — власти штата также ввели дополнительные налоги для сектора фэнтези-спорта и социальных сетей.