Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые критерии для определения предприятий, критически важных для экономики. Главная цель — сделать бронирование работников прозрачным и понятным для бизнеса.
НКЦБФР обновила правила бронирования: какие предприятия теперь считаются критически важными
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Чтобы получить право бронировать сотрудников, компания сначала должна отвечать общим требованиям правительственного постановления № 76 — в частности, не иметь налоговых долгов и соблюдать минимальный уровень зарплат.
Если с этим все в порядке, профильный регулятор оценивает компанию по отраслевым критериям. Для рынков капитала такие правила разрабатывает именно Комиссия.
К действующим правилам добавили четыре ключевых изменения:
- Более жесткая защита от враждебного воздействия. Раньше бронирование не получали только компании с российскими или белорусскими владельцами. Теперь критический статус не сможет получить ни одно предприятие, в структуре собственности которого есть резиденты поддерживающих агрессию стран «зоны риска» или лица под санкциями.
- Защита системно важных участников рынка. Крупнейшие компании, от стабильной работы которых зависит весь финансовый сектор, получили отдельную защиту в правилах.
- Объекты критической инфраструктуры. Если предприятие включено в соответствующий государственный перечень, Комиссия теперь имеет прямое основание предоставить ему статус критически важного.
- Устранение дублирования с НБУ. Новые правила Комиссии больше не распространяются на банки и финучреждения, регулируемые Национальным банком. Это закрывает лазейку, когда после отказа в НБУ компания могла обращаться в Комиссию повторно.
Проект правил вскоре будет опубликован для общественного обсуждения. После сбора предложений от участников рынка финальный текст будет утвержден и направлен на регистрацию в Министерство юстиции.
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