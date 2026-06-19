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19 июня 2026, 13:00 Читати українською

НКЦБФР обновила правила бронирования: какие предприятия теперь считаются критически важными

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые критерии для определения предприятий, критически важных для экономики. Главная цель — сделать бронирование работников прозрачным и понятным для бизнеса.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые критерии для определения предприятий, критически важных для экономики.

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Чтобы получить право бронировать сотрудников, компания сначала должна отвечать общим требованиям правительственного постановления № 76 — в частности, не иметь налоговых долгов и соблюдать минимальный уровень зарплат.

Если с этим все в порядке, профильный регулятор оценивает компанию по отраслевым критериям. Для рынков капитала такие правила разрабатывает именно Комиссия.

К действующим правилам добавили четыре ключевых изменения:

  1. Более жесткая защита от враждебного воздействия. Раньше бронирование не получали только компании с российскими или белорусскими владельцами. Теперь критический статус не сможет получить ни одно предприятие, в структуре собственности которого есть резиденты поддерживающих агрессию стран «зоны риска» или лица под санкциями.
  2. Защита системно важных участников рынка. Крупнейшие компании, от стабильной работы которых зависит весь финансовый сектор, получили отдельную защиту в правилах.
  3. Объекты критической инфраструктуры. Если предприятие включено в соответствующий государственный перечень, Комиссия теперь имеет прямое основание предоставить ему статус критически важного.
  4. Устранение дублирования с НБУ. Новые правила Комиссии больше не распространяются на банки и финучреждения, регулируемые Национальным банком. Это закрывает лазейку, когда после отказа в НБУ компания могла обращаться в Комиссию повторно.

Проект правил вскоре будет опубликован для общественного обсуждения. После сбора предложений от участников рынка финальный текст будет утвержден и направлен на регистрацию в Министерство юстиции.

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Источник: Минфин
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