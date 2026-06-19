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19 июня 2026, 13:17 Читати українською

Налоговая выяснила, где живет больше всего владельцев элитных авто

За январь-май 2026 поступления от транспортного налога на элитные автомобили выросли на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 140,2 млн грн. Налог уплатили 8978 владельцев элитных авто. Об этом сообщает ГНС Украины.

За январь-май 2026 поступления от транспортного налога на элитные автомобили выросли на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 140,2 млн грн.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Все собранные средства остаются в местных бюджетах, то есть идут непосредственно на нужды общин и на развитие местной инфраструктуры.

Больше всего транспортного налога собрано в:

  • Киеве — 40,6 млн грн
  • Днепропетровской области — 14,3 млн грн
  • Киевской области — 10,8 млн грн
  • Львовской области — 10,7 млн грн

Налог обязан платить только юридический владелец автомобиля, то есть лицо, на которое он зарегистрирован. Арендаторы и пользователи по доверенности от этой обязанности избавлены. Ставка фиксированная — 25 000 грн в год за каждое авто. Список автомобилей, подлежащих налогообложению в 2026 году, опубликован на сайте Министерства экономики.

Читайте также: Миллионы в декларациях, наличные деньги и элитные авто: полиция пришла с обысками к чиновникам ВЛК

Напоминаем

Транспортный налог в Украине начисляется только на легковые автомобили, одновременно соответствующие двум критериям:

  1. возраст — не более 5 лет с года выпуска;
  2. рыночная стоимость — более 375 минимальных заработных плат (в 2026 году это свыше 3,2 млн грн).

Если автомобиль не отвечает хотя бы одному из этих условий, то налог не начисляется.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
19 июня 2026, 13:23
#
Коли українцям зроблять потужний податок на одяг і на їжу? На «власну» нерухомість є, на «власний» автомобіль є, а на куплений одяг і їжу немає, не порядок, а так, купив в магазині одяг, носиш? Будь ласкавий плати податок! Купив їжу, хочеш з`їсти? Тоді плати податок!
Виходить ці авто і нерухомість в довгостроковій оренді взятій в держави.
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0
nitrous2000
nitrous2000
19 июня 2026, 15:57
#
Цей податок вже є, і називається він ПДВ
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