За январь-май 2026 поступления от транспортного налога на элитные автомобили выросли на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 140,2 млн грн. Налог уплатили 8978 владельцев элитных авто. Об этом сообщает ГНС Украины.
Налоговая выяснила, где живет больше всего владельцев элитных авто
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
Все собранные средства остаются в местных бюджетах, то есть идут непосредственно на нужды общин и на развитие местной инфраструктуры.
Больше всего транспортного налога собрано в:
- Киеве — 40,6 млн грн
- Днепропетровской области — 14,3 млн грн
- Киевской области — 10,8 млн грн
- Львовской области — 10,7 млн грн
Налог обязан платить только юридический владелец автомобиля, то есть лицо, на которое он зарегистрирован. Арендаторы и пользователи по доверенности от этой обязанности избавлены. Ставка фиксированная — 25 000 грн в год за каждое авто. Список автомобилей, подлежащих налогообложению в 2026 году, опубликован на сайте Министерства экономики.
Читайте также: Миллионы в декларациях, наличные деньги и элитные авто: полиция пришла с обысками к чиновникам ВЛК
Напоминаем
Транспортный налог в Украине начисляется только на легковые автомобили, одновременно соответствующие двум критериям:
- возраст — не более 5 лет с года выпуска;
- рыночная стоимость — более 375 минимальных заработных плат (в 2026 году это свыше 3,2 млн грн).
Если автомобиль не отвечает хотя бы одному из этих условий, то налог не начисляется.
Комментарии - 2
Виходить ці авто і нерухомість в довгостроковій оренді взятій в держави.