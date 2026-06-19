Налоговая выяснила, где живет больше всего владельцев элитных авто

За январь-май 2026 поступления от транспортного налога на элитные автомобили выросли на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 140,2 млн грн. Налог уплатили 8978 владельцев элитных авто. Об этом сообщает ГНС Украины.

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Все собранные средства остаются в местных бюджетах, то есть идут непосредственно на нужды общин и на развитие местной инфраструктуры.

Больше всего транспортного налога собрано в:

Киеве — 40,6 млн грн

Днепропетровской области — 14,3 млн грн

Киевской области — 10,8 млн грн

Львовской области — 10,7 млн грн

Налог обязан платить только юридический владелец автомобиля, то есть лицо, на которое он зарегистрирован. Арендаторы и пользователи по доверенности от этой обязанности избавлены. Ставка фиксированная — 25 000 грн в год за каждое авто. Список автомобилей, подлежащих налогообложению в 2026 году, опубликован на сайте Министерства экономики.

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Напоминаем

Транспортный налог в Украине начисляется только на легковые автомобили, одновременно соответствующие двум критериям:

возраст — не более 5 лет с года выпуска; рыночная стоимость — более 375 минимальных заработных плат (в 2026 году это свыше 3,2 млн грн).

Если автомобиль не отвечает хотя бы одному из этих условий, то налог не начисляется.