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19 июня 2026, 12:54 Читати українською

Швейцария потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира — рейтинг IMD

Швейцария лишилась статуса наиболее конкурентоспособной экономики мира, опустившись сразу на две позиции — на третье место в свежем глобальном рейтинге IMD World Competitiveness Ranking. Новым мировым лидером стал Сингапур, поднявшийся на одну ступеньку вверх и возглавивший список впервые с 2024 года. Вторую позицию занял Гонконг.

Швейцария потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира - рейтинг IMD
Фото: pixabay

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Несмотря на падение, Швейцария все равно остается лидером европейских стран.

Первая десятка самых либеральных и эффективных экономик мира (в общей сложности 70 оцениваемых стран) выглядит так:

  1. Сингапур (+1 позиция)
  2. Гонконг (+1)
  3. Швейцария (-2)
  4. Тайвань (+2)
  5. ОАЭ (без изменений)
  6. Дания (-2)
  7. Ирландия (без изменений)
  8. Нидерланды (+2)
  9. Швеция (-1)
  10. США (+3)

Почему швейцарская экономика теряет привлекательность

По выводам аналитиков IMD, главным триггером проседания Швейцарии стало существенное ухудшение ее инвестиционной привлекательности. На это повлияли два внешних фактора: сильный курс швейцарского франка и высокие торговые пошлины США. Дорогая национальная валюта отразилась на ценовой конкурентоспособности местных компаний и ограничила приток капитала из-за границы.

В результате чистые потоки прямых иностранных инвестиций в Швейцарию упали до отрицательных значений и составили около $60,7 млрд. По этому показателю страна оказалась на последнем месте среди всех 70 участниц рейтинга.

Директор Центра мировой конкурентоспособности IMD Артуро Брис подтвердил, что самый большой регресс зафиксирован именно в сегменте капиталовложений. В то же время, эксперты успокаивают: такая динамика может быть следствием технической переоценки активов бизнеса и репатриации капитала, а не долгосрочным структурным разрушением экономической модели.

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Влияние политики Трампа и внутренние проблемы

Дополнительно по швейцарскому экспортно-ориентированному бизнесу ударили протекционистские меры администрации президента США Дональда Трампа. Малые открытые экономики крайне уязвимы к подобным геополитическим шокам, и Швейцария некоторое время жила в условиях самых высоких пошлин среди стран Запада.

Кроме внешнего давления, аналитики IMD указали на ряд внутренних социально-экономических вызовов в стране:

  • Неравномерность на рынке труда.
  • Невысокий уровень оплаты труда для части высококвалифицированных зарубежных специалистов.
  • Низкое представительство женщин в руководящих должностях.
  • Слабая ранняя предпринимательская активность населения.

В чем Швейцария до сих пор самая лучшая

Несмотря на потерю первого места в рейтинге конкурентоспособности, Швейцария уверенно удерживает мировое лидерство в двух фундаментальных категориях: по качеству инфраструктуры и эффективности государственного управления. Кроме того, по критерию общей эффективности ведения бизнеса Швейцария смогла удержаться на 6-м месте в мире.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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