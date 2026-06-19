Швейцария лишилась статуса наиболее конкурентоспособной экономики мира, опустившись сразу на две позиции — на третье место в свежем глобальном рейтинге IMD World Competitiveness Ranking. Новым мировым лидером стал Сингапур, поднявшийся на одну ступеньку вверх и возглавивший список впервые с 2024 года. Вторую позицию занял Гонконг.
Швейцария потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира — рейтинг IMD
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Несмотря на падение, Швейцария все равно остается лидером европейских стран.
Первая десятка самых либеральных и эффективных экономик мира (в общей сложности 70 оцениваемых стран) выглядит так:
- Сингапур (+1 позиция)
- Гонконг (+1)
- Швейцария (-2)
- Тайвань (+2)
- ОАЭ (без изменений)
- Дания (-2)
- Ирландия (без изменений)
- Нидерланды (+2)
- Швеция (-1)
- США (+3)
Почему швейцарская экономика теряет привлекательность
По выводам аналитиков IMD, главным триггером проседания Швейцарии стало существенное ухудшение ее инвестиционной привлекательности. На это повлияли два внешних фактора: сильный курс швейцарского франка и высокие торговые пошлины США. Дорогая национальная валюта отразилась на ценовой конкурентоспособности местных компаний и ограничила приток капитала из-за границы.
В результате чистые потоки прямых иностранных инвестиций в Швейцарию упали до отрицательных значений и составили около $60,7 млрд. По этому показателю страна оказалась на последнем месте среди всех 70 участниц рейтинга.
Директор Центра мировой конкурентоспособности IMD Артуро Брис подтвердил, что самый большой регресс зафиксирован именно в сегменте капиталовложений. В то же время, эксперты успокаивают: такая динамика может быть следствием технической переоценки активов бизнеса и репатриации капитала, а не долгосрочным структурным разрушением экономической модели.
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Влияние политики Трампа и внутренние проблемы
Дополнительно по швейцарскому экспортно-ориентированному бизнесу ударили протекционистские меры администрации президента США Дональда Трампа. Малые открытые экономики крайне уязвимы к подобным геополитическим шокам, и Швейцария некоторое время жила в условиях самых высоких пошлин среди стран Запада.
Кроме внешнего давления, аналитики IMD указали на ряд внутренних социально-экономических вызовов в стране:
- Неравномерность на рынке труда.
- Невысокий уровень оплаты труда для части высококвалифицированных зарубежных специалистов.
- Низкое представительство женщин в руководящих должностях.
- Слабая ранняя предпринимательская активность населения.
В чем Швейцария до сих пор самая лучшая
Несмотря на потерю первого места в рейтинге конкурентоспособности, Швейцария уверенно удерживает мировое лидерство в двух фундаментальных категориях: по качеству инфраструктуры и эффективности государственного управления. Кроме того, по критерию общей эффективности ведения бизнеса Швейцария смогла удержаться на 6-м месте в мире.
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