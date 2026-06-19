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19 июня 2026, 11:02 Читати українською

Биткоин пять месяцев торгуется ниже себестоимости добычи: майнеры в отчаянии

Биткоин уже пять месяцев торгуется ниже себестоимости добычи. По оценке JPMorgan, расходы на майнинг одной монеты составляют около $78 000, в то время как рыночная цена держится у отметки $62 500.

Биткоин уже пять месяцев торгуется ниже себестоимости добычи.

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То есть примерно каждый пятый майнер сейчас работает в убыток. Публичные майнинговые компании только за первый квартал продали более 32 000 BTC для покрытия операционных расходов — больше, чем за весь 2025 год.

Как сеть реагирует на кризис

Блокчейн биткоина имеет встроенный механизм саморегулирования. Когда цена падает ниже себестоимости, самые дорогие в обслуживании майнеры отключают оборудование. Это снижает хешрейт и автоматически уменьшает сложность майнинга.

Именно так произошло в начале июня: сложность упала на 10%, что стало уже вторым подобным понижением в этом году. По наблюдениям JPMorgan, майнеры стали реагировать на ценовые колебания быстрее, чем раньше. Все больше операторов балансируют на грани безубыточности и оперативно включают или выключают рога в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Дополнительное давление от ФРС и иены

Ситуацию усугубляет макроэкономический фон. После жесткой риторики ФРС, которая повысила прогнозы процентных ставок на 2026−2027 годы, биткоин упал с $67 000 в начале недели до $62 700. Параллельно японская иена приближается к минимуму за 40 лет (161,80 за доллар), что отражает общее валютное значение.

Однако есть один положительный сигнал: слабые настроения в секторе сами по себе могут быть опосредованы бычьим индикатором. Киты наращивают позиции, а биржевые резервы сокращаются — эти факторы могут свидетельствовать о накоплении перед разворотом.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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