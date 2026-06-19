Российские атаки на порты могут сократить экспорт зерна из Украины на треть

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 июня 2026, 10:45 Читати українською

Российские атаки на порты могут сократить экспорт зерна из Украины на треть

Усиление российских ударов по украинским морским портам и судам грозит сократить месячный экспорт зерна на 30%. Об этом заявили представители отрасли в комментариях для агентства Reuters .

Усиление российских ударов по украинским морским портам и судам грозит сократить месячный экспорт зерна на 30%.

Украина — один из крупнейших мировых экспортеров зерна, отгружаемого через черноморские порты почти 90%. Удары по этой инфраструктуре бьют сразу по всей цепочке поставки.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Одесса под постоянными ударами

По словам замминистра экономики Тараса Высоцкого, объемы отгрузки с одесских портов могут упасть с 6 до 4 млн тонн в месяц. Перенаправить часть грузов на дунайские терминалы возможно, но не больше миллиона тонн — логистика там гораздо дороже.

Замглавы агросоюза UAC Денис Марчук подтверждает: удары по портам стали одним из главных ограничителей для отрасли. Потери портовых терминалов с начала полномасштабного вторжения достигли $1,5 млрд, и у операторов уже нет собственных ресурсов для восстановления.

Ситуацию усложняет и человеческий фактор. Директор одесского «Новотех-Терминала» Арсен Мурадян рассказал, что количество воздушных тревог в 2026 году резко возросло.

«Бывают смены, когда терминал работает один час, а потом 11 часов люди проводят в бомбоубежищах», — отметил он.

С начала войны Одесса пережила 2600 тревог общей продолжительностью 50 суток.

Зерно некуда вывезти

Последствия уже ощутимы в статистике. Запасы кукурузы и пшеницы на 1 июля могут составить 9−9,5 млн тонн, против 7 млн в прошлом году и 6,4 млн годом ранее. По оценке представителя агрохолдинга Kernel, эти объемы могли бы быть экспортированы, если бы не логистические проблемы.

Всего за текущий сезон Украина вывезла 34,9 млн. тонн зерна. Это на 4,6 млн тонн меньше, чем годом ранее. Судовладельцы тоже нервничают: атаки на суда в портах заставляют их требовать более высоких фрахтовых ставок или вообще отказываться от захода в украинские порты.

Срыв экспорта грозит не только валютным поступлением в бюджет, но и мировым рынкам: на Украину приходится около 6% мирового экспорта пшеницы и 11% кукурузы.

Смотрите также: Почему Израиль закрывает глаза на торговлю краденым зерном из Украины

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Exba
Exba
19 июня 2026, 11:11
#
Значит внутреннему потребителю больше достанется
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами