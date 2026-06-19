Российские атаки на порты могут сократить экспорт зерна из Украины на треть

Усиление российских ударов по украинским морским портам и судам грозит сократить месячный экспорт зерна на 30%. Об этом заявили представители отрасли в комментариях для агентства Reuters .

Украина — один из крупнейших мировых экспортеров зерна, отгружаемого через черноморские порты почти 90%. Удары по этой инфраструктуре бьют сразу по всей цепочке поставки.

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Одесса под постоянными ударами

По словам замминистра экономики Тараса Высоцкого, объемы отгрузки с одесских портов могут упасть с 6 до 4 млн тонн в месяц. Перенаправить часть грузов на дунайские терминалы возможно, но не больше миллиона тонн — логистика там гораздо дороже.

Замглавы агросоюза UAC Денис Марчук подтверждает: удары по портам стали одним из главных ограничителей для отрасли. Потери портовых терминалов с начала полномасштабного вторжения достигли $1,5 млрд, и у операторов уже нет собственных ресурсов для восстановления.

Ситуацию усложняет и человеческий фактор. Директор одесского «Новотех-Терминала» Арсен Мурадян рассказал, что количество воздушных тревог в 2026 году резко возросло.

«Бывают смены, когда терминал работает один час, а потом 11 часов люди проводят в бомбоубежищах», — отметил он.

С начала войны Одесса пережила 2600 тревог общей продолжительностью 50 суток.

Зерно некуда вывезти

Последствия уже ощутимы в статистике. Запасы кукурузы и пшеницы на 1 июля могут составить 9−9,5 млн тонн, против 7 млн в прошлом году и 6,4 млн годом ранее. По оценке представителя агрохолдинга Kernel, эти объемы могли бы быть экспортированы, если бы не логистические проблемы.

Всего за текущий сезон Украина вывезла 34,9 млн. тонн зерна. Это на 4,6 млн тонн меньше, чем годом ранее. Судовладельцы тоже нервничают: атаки на суда в портах заставляют их требовать более высоких фрахтовых ставок или вообще отказываться от захода в украинские порты.

Срыв экспорта грозит не только валютным поступлением в бюджет, но и мировым рынкам: на Украину приходится около 6% мирового экспорта пшеницы и 11% кукурузы.

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