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19 июня 2026, 8:28 Читати українською

Цена на нефть падает: танкеры проходят через Ормузский пролив после соглашения США и Ирана

Мировые цены на нефть снизились в пятницу на фоне роста предложения. Танкеры начали движение через Ормузский пролив, возобновивший работу после подписания мирного соглашения между США и Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мировые цены на нефть снизились в пятницу на фоне роста предложения.

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По состоянию на утро пятницы фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 0,54% - до $79,66 за баррель, американская WTI подешевела на 0,22% - до $76,43 за баррель.

В четверг оба эталонных показателя затронули самые низкие отметки с начала марта. В это время через пролив прошли несколько танкеров, в том числе три судна под саудовским флагом с совокупным грузом около 6 миллионов баррелей сырой нефти. Это произошло через несколько часов после подписания президентами Ирана и США временного соглашения о прекращении войны.

Аналитики ожидают, что договоренность позволит высвободить на мировые рынки более 85 миллионов баррелей нефти, ожидающих сейчас в регионе Персидского залива. Соглашение также предусматривает снятие американских санкций с иранской нефти, что дополнительно увеличит предложение.

До начала войны через пролив проходила пятая часть мировой поставки нефти и сжиженного природного газа. Аналитики предполагают, что торговля может вернуться в норму уже через несколько месяцев. Однако это возможно только при условии, что соглашение между США и Ираном окажется устойчивым.

Ситуацию сейчас усложняют два тревожных фактора. Во-первых, Израиль продолжает военные операции против «Хезболлы» в Ливане, что ставит под вопрос долгосрочную устойчивость американо-иранских договоренностей. Во-вторых, вице-президент США Джей Ди Вэнс неожиданно отменил запланированную встречу с иранскими переговорщиками в Швейцарии.

«Такой геополитический фон не придает рынку уверенности в восстановлении стабильного транзита через Ормузский пролив», — констатировала Вандана Хари, основательница аналитической компании Vanda Insights.

Читайте на также: Соглашение между США и Ираном не решит энергетических проблем Европы

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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