Венгрия заблокировала пункт об ускорении вступления Украины в ЕС

Венгрии добилась изъятия из проекта итогового коммюнике саммита Европейского Совета положение о возможном ускорении вступления Украины в ЕС. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадяр в своем посте в сети X.

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«Пункт об ускорении вступления был удалён из текста в последнюю минуту по моей инициативе. Это было нелегко», — написал он.

По словам Мадяра, дискуссия длилась четыре часа. По ее итогам финальный документ саммита содержит лишь формулировки по Украине, предложенные Виктором Орбаном и согласованные консенсусом еще несколько лет назад. Сама декларация также несколько недель существенно дорабатывалась с учетом венгерских предложений.

Мадяр также предположил, что впервые за полтора года саммит может завершиться принятием итоговой декларации, поддержанной всеми государствами-членами без исключения.

«Это становится возможным, если не просто приходить переворачивать стол и запугивать, а искать компромисс», — подчеркнул он.

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