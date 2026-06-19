ЕС обновил права авиапассажиров: дети рядом с родителями бесплатно, компенсации сохранены

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Компенсации за задержки остаются, а их оформление упрощается

Одним из главных вопросов стало сохранение права на компенсацию за задержку рейса. Государства-члены предлагали поднять порог с трех до четырех или даже шести часов, ссылаясь на финансовое давление на авиаотрасль. Однако Европарламент отстоял интересы пассажиров.

Результат: правило осталось прежним. Компенсацию будут выплачивать при задержке от трех и более часов — от 250 до 600 евро в зависимости от дальности маршрута.

Поменялась и процедура подачи заявлений. Авиакомпании больше не будут заполнять документы автоматически — этого добились перевозчики, опасавшиеся лавины страховых случаев. Теперь они обязаны предоставлять пассажирам четкие инструкции по подаче заявления сразу после задержки.

Это должно сократить количество случаев, когда люди просто не знают, как отстоять свои права и от кого требовать деньги.

Больше никаких доплат за детские города и никакого овербука для беременных

Одно из самых ожидаемых изменений — запрет взимать дополнительную плату за размещение ребенка рядом с отцом или опекуном.

Пока некоторые авиакомпании сознательно рассаживали семьи, если те не покупали отдельную услугу выбора мест. Теперь перевозчики обязаны обеспечить общие места для родителей и детей бесплатно. Потребительские организации давно указывали, что такая практика не только неэтична, но может угрожать безопасности самых маленьких пассажиров.

Реформа также защитила права беременных женщин и людей с особыми потребностями: больше их нельзя отстранять от рейса в случае овербукинга. Отдельно прописана ответственность аэропортов за ситуации, когда пассажир опаздывает на рейс из-за отсутствия или ненадлежащей организации помощи. Раньше ответственность между аэропортом, авиакомпанией и сервисными службами была размыта.

Не больше двух часов в самолете на земле

Еще одно важное изменение состоит в ограничении времени удержания людей на борту в случае задержки рейса. Закон устанавливает максимум — два часа. После этого авиакомпания обязана предложить пассажирам выйти в терминал и обеспечить их питанием. Подобные ситуации, когда люди часами сидели в самолете без возможности выйти, нередко встречались в европейских аэропортах.

Наконец, пассажиры получат право бесплатно исправлять ошибки в бронировании, например, в написании имени. Сделать это можно будет не позднее чем за 48 часов до вылета. Раньше подобных мелочей авиакомпании нередко взимали немалые административные сборы или даже снимали с рейса.

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