FTC заморозила украинскую сеть онлайн приложений с миллионными оборотами

Федеральная торговая комиссия США (FTC) добилась судебной приостановки деятельности Genesis Tech — сети из 15 компаний, стоящей за популярными приложениями для смартфонов. Иск был подан в Окружной суд Северного округа Калифорнии.

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Что это за компания и что ей инкриминируют

Внешне Genesis Tech выглядела как набор независимых друг от друга продуктов: фитнес-приложений MadMuscles, Harna и Unimeal, PDF-редактора PDF Guru и PDF Master, астрологического сервиса Nebula, платформы саморазвития Wisey и модного приложения для подбора луков Lumi. По версии FTC, это единственная структура с централизованным управлением.

Схема работы была однотипной: продукты рекламировались как бесплатные или дешевые разовые покупки, часто с обещанием возврата средств. Но важные условия автоматической подписки скрывались за мелким шрифтом.

Далее, по данным регулятора, пользователям выставляли двойные счета, незаметно подключали дополнительные услуги, а отменить подписку было очень сложно: соответствующих кнопок в приложениях просто не было. Пользователей заставляли объяснять причину отказа, а списания с банковских счетов продолжались даже после подтверждения отмены.

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Миллиардные обороты и схема уклонения

Масштаб операции поражает: только пять продуктов с начала 2023-го по середину 2025 года принесли разработчикам почти четверть миллиарда долларов прибыли. Общий объем транзакций через связанные счета PayPal всего за год составил почти $700 млн.

Корпоративная структура была намеренно запутана: кипрские филиалы продавали приложения американским пользователям, платежи обрабатывали через партнерские компании в Делавере.

Когда антифрод-системы блокировали один торговый счет, операторы просто регистрировали новую компанию и открывали новый счет, а выручку перемещали между разными филиалами Genesis Tech.

Главные фигуранты дела — украинские предприниматели

Среди восьми названных ответчиков — учредители и CEO Владимир Многолетний и Василий Улянов, а также Стаматис Скианис, Оксана Кучер, Ольга Гарбузенко, Ростислав Иваница и Виктория Савчук. Хотя компании были зарегистрированы на Кипре и Делавере, вся операционная деятельность велась в Украине.

FTC квалифицирует действия сети как нарушение Закона о защите онлайн-покупателей с 2010 года. Комиссия проголосовала за подачу иска единогласно. Все приложения должны быть заблокированы.

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