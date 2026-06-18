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18 июня 2026, 18:52 Читати українською

ЕС начинает дискуссию об «ассоциированном членстве» для Украины: станет ли это компромиссом

Европейские лидеры, несмотря на скептическую позицию Киева, все равно начали дискуссию о формате «ассоциированного членства» для Украины. Это предложение, инициированное канцлером Германии Фридрихом Мерцом, может стать предметом обсуждения на заседании Европейского Совета. Об этом сообщает издание Mezha .

Европейские лидеры, несмотря на скептическую позицию Киева, все равно начали дискуссию о формате «ассоциированного членства» для Украины.

Так или иначе, но в Брюсселе ищут варианты, как ускорить интеграцию Украины, не нарушая при этом внутренние процедуры самого Союза.

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Суть инициативы канцлера Мерца

Идея состоит в создании промежуточного этапа евроинтеграции. По замыслу Фридриха Мерца, ассоциированное членство позволило Украине участвовать в заседаниях Совета Е С и встречах профильных министров. Также предлагается ввести должность «украинского комиссара» без портфеля и права голоса, представляющего интересы Киева в Брюсселе.

Канцлер подчеркивает, что такой шаг — это способ интегрировать Украину в политические структуры ЕС как можно скорее, конечно, при выполнении всех необходимых реформ. «Мы поддерживаем Украину сегодня и будем делать это завтра, пока это необходимо», — заявил Мерц в Бундестаге, подтвердив, что стратегическая цель остается неизменной: полноценное членство в будущем.

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Почему Киев против промежуточных вариантов

Украинское руководство, в частности, президент Владимир Зеленский, назвал идею ассоциированного членства неприемлемой. Официальная позиция Киева выглядит следующим образом: Украина стремится только к полноправному членству с полным правом голоса и всем иным правам, которые имеют другие страны-участницы.

В Киеве опасаются, что «промежуточный» статус может превратиться в «зал ожидания» на десятилетия, где страну будут держать на дистанции, не давая влиять на ключевые решения ЕС.

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Дипломатические источники в ЕС разделились в оценках. Часть экспертов считает, что обсуждение предложения Мерца нельзя было начинать без согласия Украины, а другие убеждены, что дискуссию все равно перенесут на октябрьский саммит ЕС, посвященный вопросам расширения блока.

Но все соглашаются, что инициатива Мерца выглядит более как попытка найти баланс между интересами безопасности Германии и европейскими нормами. Однако станет ли она реальным инструментом — зависит от способности сторон к компромиссу. Станет ли этот формат действительно целесообразным для всех вариантом, будет ли попыткой отложить вопрос на потом — пока остается интригой.

Очевидно одно: дискуссия вокруг вступления Украины переходит в плоскость, где правила игры формируются непосредственно в процессе.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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