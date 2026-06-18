Германия, Швеция и Нидерланды выделят более $1 млрд на закупку оружия для Украины

Ряд европейских стран объявил о новых финансовых взносах в специальный фонд НАТО для закупки военной техники и вооружения для Украины. Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), позволяющей союзникам покупать американское вооружение для нужд ВСУ, сообщает Le Monde.

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О новых траншах министры обороны стран заявили накануне заседания глав оборонных ведомств Альянса в Брюсселе.

Усиление ПВО от Германии и вклад Швеции

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал выделение $400 млн в рамках инициативы PURL. По его словам, эти средства будут направлены на критически важные оборонные нужды:

Закупку необходимых боеприпасов для украинских систем противовоздушной обороны.

Покупка зенитных управляемых ракет PAC-3 для украинских батарей Patriot.

Со своей стороны Швеция подтвердила выделение нового взноса в размере $108 млн в механизм PURL. В Министерстве обороны страны уточнили, что с учетом этого транша общая поддержка Швеции в рамках этой инициативы НАТО уже достигла $543 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что к инициативе присоединились и Нидерланды, которые направят дополнительные 500 млн евро на вооружение Украины: