Ряд европейских стран объявил о новых финансовых взносах в специальный фонд НАТО для закупки военной техники и вооружения для Украины. Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), позволяющей союзникам покупать американское вооружение для нужд ВСУ, сообщает Le Monde.
Германия, Швеция и Нидерланды выделят более $1 млрд на закупку оружия для Украины
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О новых траншах министры обороны стран заявили накануне заседания глав оборонных ведомств Альянса в Брюсселе.
Усиление ПВО от Германии и вклад Швеции
Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал выделение $400 млн в рамках инициативы PURL. По его словам, эти средства будут направлены на критически важные оборонные нужды:
- Закупку необходимых боеприпасов для украинских систем противовоздушной обороны.
- Покупка зенитных управляемых ракет PAC-3 для украинских батарей Patriot.
Со своей стороны Швеция подтвердила выделение нового взноса в размере $108 млн в механизм PURL. В Министерстве обороны страны уточнили, что с учетом этого транша общая поддержка Швеции в рамках этой инициативы НАТО уже достигла $543 млн.
Напомним
«Минфин» писал, что к инициативе присоединились и Нидерланды, которые направят дополнительные 500 млн евро на вооружение Украины:
- 250 млн евро поступят в упомянутый механизм НАТО PURL для закупки техники.
- Еще 250 млн евро используют для приобретения дронов для украинской армии.
Источник: Минфин
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