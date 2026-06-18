Украина может получить $13 млрд помощи уже в июне — НБУ

Украина ожидает около $13 млрд внешней помощи в июне. Ожидаемые поступления внешней финансовой помощи позволят Украине покрыть дефицит государственного бюджета и поддерживать достаточный уровень международных резервов. Это, в свою очередь, важно для обеспечения стабильности валютного рынка. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике 18 июня.

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Что известно

По оценкам НБУ, в январе-мае объемы внешней финансовой помощи оказались ниже ожидаемых. В то же время регулятор прогнозирует, что в дальнейшем Украина сможет восполнить эти поступления.

В частности, в июне Украина может получить около $13 млрд внешнего финансирования. Средства ожидаются как от отдельных стран-партнеров, так и в рамках действующих программ поддержки, в частности Extraordinary Revenue Acceleration и Ukraine Support Loan.

Роль сотрудничества с МВФ

В Нацбанке также отмечают, что прогресс в переговорах с Международным валютным фондом является важным фактором для дальнейшего поступления финансирования.

В частности, достижение соглашения на уровне персонала МВФ — Staff Level Agreement — является важным шагом для продолжения поддержки Украины в рамках четырехлетней программы Extended Fund Facility.

Прогноз НБУ

НБУ по-прежнему ожидает поступления достаточных объемов внешнего финансирования. По оценкам регулятора, этих средств должно хватить как для покрытия дефицита бюджета, так и для наращивания международных резервов.

Поддержание надлежащего уровня резервов остается одним из ключевых факторов устойчивости валютного рынка и макрофинансовой стабильности Украины.