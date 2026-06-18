Тайвань поощряет туристов: до 8000 тайваньских долларов за возвращение на остров

Тайваньское туристическое управление запустило программу поощрения для иностранных путешественников, прилетающих в страну повторно. Постоянные гости получат бонус в размере 5 000 тайваньских долларов , а если приедут со спутниками — дополнительные 3 000, то есть всего до 8 000 тайваньских долларов (около 245 долларов США). Об этом сообщает Taipei Times .

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Программа доступна всем иностранным туристам без ограничений по гражданству.

За первый квартал 2026 года Тайвань принял почти 3 миллиона иностранных посетителей. Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Особенно заметна активность японских туристов: в прошлом году их приехало около 1,48 миллиона, что на 12% больше по сравнению с 2024 годом, хотя это все еще только 70% допандемийного уровня 2019 года.

Дополнительным импульсом для японского турпотока стало снижение стоимости оформления паспорта в Японии — с 15 900 до 7 000 иен. Японская ассоциация туроператоров на этот счет уже начала кампанию по поощрению граждан к заграничным путешествиям. Руководители туристического управления Тайваня провели переговоры с представителями ассоциации, рассчитывая, что два фактора вместе, удешевление паспортов и тайваньские бонусы существенно увеличат количество японских гостей.

Аэропорт готовится к рекордной нагрузке

На фоне праздничной недели Фестиваля драконьих лодок аэропорт Тайбэй Таоюань ожидает рекордную нагрузку. Более 713 000 пассажиров уже приобрели билеты на этот праздник. Ежедневный пассажиропоток, по прогнозам, достигнет показателя 150 000 человек в сутки.

Администрация аэропорта рекомендует прибывать не менее чем за три часа до вылета, зарегистрироваться онлайн, пользоваться электронными воротами и сервисом самостоятельной сдачи багажа. Время ожидания контроля безопасности можно отслеживать в режиме реального времени — его рассчитывает система на основе искусственного интеллекта.

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