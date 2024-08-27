Главные туристические маршруты к 2040 году: кто заменит Италию в топ-5

Как трансформировалась сфера туризма с 1990 и какие направления будут наиболее популярными в 2040 году, спрогнозировали Google и Deloitte. По их мнению, сектор туризма останется ключевым фактором социально-экономического роста в мире. «Минфин» выбрал главное.

Многие годы туристический сектор демонстрировал стремительный рост. Количество международных путешественников удваивалось каждые 15 лет. К 2019 году их насчитывалось около 1,5 млрд, что составляет почти 20% населения Земли. С 2011 по 2019 год темпы роста туризма (около 5%) превышали темпы развития мировой экономики (около 3%).

С 2014 по 2019 годы каждое пятое новое рабочее место создавалось в сфере туризма. Доходы от этой индустрии оказывали мультипликативный эффект на другие секторы, способствовали развитию инфраструктуры и привлекали прямые иностранные инвестиции. Средний доход от туризма составлял около 30% в 2015—2019 годах.

Вклад глобального туризма в экономику составляет 9,9 трлн долларов, что близко к доковидному уровню. Прогнозируется, что по итогам 2024 года этот показатель будет еще выше. Благоприятные прогнозы также даны для сферы гостеприимства и гостиничного бизнеса.

Как меняется туристический рынок

Основными рынками развития туризма являются европейские страны (+3,8%), однако Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC) обогнали Европу в период с 2010 по 2019 год с ростом 8% и 6,8% соответственно. Это подчеркивает глобальный сдвиг в географии туризма.

С территории APAC в последние десять лет было совершено около 215 миллионов поездок в другие страны (43% от общего числа). Это позволило региону опередить Европу по этому показателю. В 2019 году Китай поднялся на 1-е место среди стран-поставщиков туристов, присоединившись к Германии, США, Великобритании и россии.

В 2010—2019 годах наибольший рост числа выездов за рубеж был обеспечен за счет роста среднего класса. С ростом опыта туристы всё чаще предпочитают международные поездки внутренним путешествиям. Отели оставались основным выбором для размещения, на них пришлось около 80% путешественников.

Европа лидировала по числу международных туристов (+4,2%), хотя APAC и Южная Америка показали более высокие средние темпы роста в период с 2010 по 2019 год (+6,7% и +5,2% соответственно). Франция, Испания, США, Италия и Китай остаются лидерами по числу посещений.

Тем не менее, страны APAC и Ближнего Востока укрепляют свои позиции в глобальном рейтинге туристических направлений. Даже страны за пределами ТОП-15 показывают улучшение своих показателей. Европейские города остаются самыми популярными, особенно для поездок на короткие и средние расстояния.

Аналитики отмечают, что мир переживает значительные экономические, социальные и технологические изменения, которые будут влиять на туризм. Технологии, включая искусственный интеллект, и старение населения будут играть важную роль. Растущие рынки, такие как Азия и Африка, будут все больше определять глобальный туристический рынок.

Какие перспективы туризма в будущем

К 2040 году ожидается, что число поездок увеличится до 2,4 миллиарда. Африка и Америка станут регионами с самыми высокими годовыми темпами роста (4−5%). На регион APAC придется большинство дополнительных поездок — более 312 млн, что составит 33% от общего числа. За ним последуют европейские страны с более чем 282 млн поездок (30%).

Основными отправляющими странами останутся Китай, США, Германия, Великобритания и россия. Их доля выездных рейсов увеличится с 34% в 2019 году до 42% в 2040 году. Тем не менее, страны, такие как Пакистан, Бразилия, Саудовская Аравия, Индонезия и Мексика, могут войти в ТОП-15 благодаря росту среднего класса.

В 2019—2040 годах Европу посетит более 362 млн международных путешественников, что составит 38% от общего числа. APAC покажет рост на 278 миллионов (30%). Ожидается, что к 2040 году пять крупнейших туристических направлений сократят свою долю рынка с 30% до 20%.

Испания, Франция, США и Китай сохранят свои позиции в ТОП-5, в то время как Италия может опуститься на шестое место, а Мексика — подняться на пятое. В ТОП-15 также могут войти Саудовская Аравия, Индонезия и ОАЭ.

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Ожидается, что 45% путешественников будут сосредоточены в четырех ключевых кластерах: Средиземноморье, Юго-Восточная Азия, Новый Ближний Восток и Карибский бассейн. Среди лучших туристических направлений остаются США, Испания, Франция, Италия и Китай.

В ТОП-15 вошли:

США, Испания, Япония;

Франция, Австралия, Германия;

Великобритания, Китай;

Италия и Швейцария, Канада;

Сингапур, Португалия, Южная Корея;

Австрия, Нидерланды, Дания;

ОАЭ, Швеция и Финляндия.

Хорошими признаны результаты Греции, Индонезии, Турции, Индии, Болгарии, Словении, Литвы и Грузии.