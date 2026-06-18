Доллар снова в тренде: ИИ-бум и устойчивая экономика США возвращают инвесторов к американской валюте

Инвесторы со всего мира снова активно вкладываются в американский доллар . Они делают ставку на то, что бум искусственного интеллекта позволит крупнейшей экономике мира опередить своих глобальных конкурентов в этом году, а Федеральная резервная система (ФРС) заставит удерживать процентные ставки на высоком уровне. Об этом сообщает Financial Times.

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По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе ставки на укрепление доллара на фьючерсном рынке выросли самыми быстрыми темпами с 2018 года, достигнув максимума более чем за год. Аналитики JPMorgan связывают этот скачок с тем, что инвесторы снова поверили в концепцию «американской исключительности» (US exceptionalism).

С начала войны в Иране доллар вырос более чем на 2% против корзины основных валют. Тогда финансисты прогнозировали, что экономика США лучше защищена от скачка цен на энергоносители, чем ее конкуренты в Европе и Азии. Однако даже перспектива завершения этого конфликта лишь незначительно ослабила американскую валюту, поскольку рынки переключили внимание непосредственно на фундаментальную силу экономики США.

«Позитивная история доллара выходит за пределы войны в Иране. Экономика США чувствует себя прекрасно, а опасения по поводу рынка труда оказались сильно преувеличенными», — отмечает руководитель отдела исследований валют стран G10 в Standard Chartered Стивен Энгландер.

Живость на американском фондовом рынке, подогретая громким IPO компании SpaceX и общим хайпом вокруг искусственного интеллекта, также вернула интерес инвесторов к доллару. Это контрастирует с прошлым годом, когда непредсказуемая торговая политика президента США Дональда Трампа взорвала доверие к главной резервной валюте мира.

«Если вы иностранный инвестор, вам может не нравиться политика или администрация США, но от какой части прибыли (с поправкой на риск) вы готовы отказаться?» — добавляет Энгландер.

Коренное изменение рыночных ожиданий

В основе нынешнего оптимизма по отношению к доллару лежит кардинальное изменение взглядов инвесторов на американскую экономику. Еще в январе фьючерсные трейдеры были уверены, что ФРС будет вынуждена два или три раза снизить процентные ставки в этом году на фоне охлаждения инфляции и рынка труда.

Однако эти ожидания не сбылись. В мае в США было создано 172 000 новых рабочих мест, что более чем вдвое превысило прогнозы Уолл-стрит. Инфляция также ускорилась, и причиной тому стало не только закрытие Ормузского пролива, подтолкнувшее цены на нефть вверх. Базовая инфляция в США, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, в мае выросла до 2,9% по сравнению с 2,8% в апреле.

Это заставляет трейдеров ставить на то, что следующим шагом ФРС вероятнее всего будет повышение ставки, несмотря на то, что США и Иран уже подписали перемирие. В настоящее время рынки закладывают цены повышения стоимости заимствований на четверть процентного пункта до марта следующего года.

Напомним

«Минфин» писал, что Федеральная резервная система США по итогам заседания 16−17 июня единогласно оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5−3,75%.