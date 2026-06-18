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18 июня 2026, 13:36 Читати українською

Цены на нефть упали до минимума за последние 3,5 месяца после заключения перемирия между США и Ираном

В четверг, 18 июня, цены на нефть снизились более чем на $2 за баррель после того, как США и Иран подписали временное соглашение, предусматривающее прекращение войны с Ираном, возобновление судоходства через Ормузский пролив и отмену американских санкций в отношении иранской нефти. Это улучшило перспективы мировых поставок сырья, сообщает Reuters.

Цены на нефть упали до минимума за последние 3,5 месяца после заключения перемирия между США и Ираном
Фото: pixabay

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Цены на нефть

По состоянию на 09:16 фьючерсы на нефть Brent подешевели на $2,14 (2,69%) до $77,41 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла $2,36 (3,07%) и торговалась на уровне $74,43 за баррель.

Цена Brent опустилась до самого низкого уровня со 2 марта — первого торгового дня после начала ударов США и Израиля по Ирану. WTI достигла минимума с 4 марта.

После кратковременного роста накануне цены на нефть снова пошли вниз. Ранее рынок отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении бомбардировок, если иранское руководство «не будет вести себя должным образом».

«Распродажа на рынке усилилась, поскольку участники активно закладывают в цены быстрее, чем ожидалось, возвращение иранской нефти на мировой рынок после недавнего меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», — отметил аналитик IG Тони Сайкамор.

Что предполагает меморандум

14-пунктный меморандум запускает 60-дневный переговорный период. В настоящее время Иран обеспечит беспрепятственный проход через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов транспортировки нефти и газа в мире. Соглашение предусматривает полное возобновление движения через пролив в течение 30 дней.

В то же время, предварительная договоренность откладывает решение самых сложных вопросов, в частности иранской ядерной программы. Кроме того, США и их партнеры должны подготовить план финансирования восстановления Ирана в размере $300 млрд.

Прогнозы

Аналитики осторожно оценивают потенциал дальнейшего снижения цен на нефть, поскольку даже после открытия Ормузского пролива предложение может оставаться ограниченным.

По словам генерального директора консалтинговой компании XAnalysts Мукеша Сахдева, объемы нефти, которые вернутся на рынок после возобновления судоходства, могут оказаться меньше ожиданий. Часть грузов уже транспортируется по альтернативным маршрутам, а судовладельцы могут не спешить возвращать танкеры в регион из-за риска срыва договоренностей.

«В целом спрос на нефть может расти быстрее предложения, сдерживающего падение цен до довоенных уровней», — считает он.

Международное энергетическое агентство (IEA) предупредило, что в случае успешной реализации соглашения между США и Ираном нынешний дефицит предложения может превратиться в значительный избыток уже в 2027 году. Согласно прогнозу агентства, в следующем году предложение будет превышать спрос на 5,05 млн баррелей в сутки благодаря возврату ближневосточной нефти на рынок.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают ожидание, что Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки позже в этом году для сдерживания инфляции. Это может замедлить экономический рост и снизить спрос на нефть.

Напомним

«Минфин» писал, что Федеральная резервная система США по итогам заседания 16−17 июня единогласно оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5−3,75%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
djjack
djjack
18 июня 2026, 14:55
#
И где падение цен на топливо в Украине?
+
0
nitrous2000
nitrous2000
18 июня 2026, 15:21
#
В киеве падает уже несколько дней подряд
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