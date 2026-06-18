Оцифровка трудовых книжек: дедлайн прошел, но реестр до сих пор неполный

По состоянию на 10 июня 2026 г. завершился официальный срок перевода трудовых книжек в электронный формат. Несмотря на это, реестр трудовой деятельности остается неполным — и правительство вынуждено искать выход из ситуации. Об этом в своем телеграмм-канале написала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Министерство социальной политики предложило наделить Пенсионный фонд полномочиями продолжать наполнение реестра уже вне переходного периода, предусмотренного законом. Это необходимо сделать, потому что значительная часть данных о трудовой деятельности украинцев до сих пор отсутствует в системе.

К маю 2026 года на оцифровку поступило около 11,4 миллионов сканированных документов, однако обработать их полностью так и не удалось. Главными причинами задержек явились последствия войны: потеря и уничтожение архивов, ликвидация предприятий на оккупированных и деоккупированных территориях, а также массовое перемещение работников по стране.

Сам процесс оцифровки сопровождался серьезными организационными проблемами. Люди простаивали в многочасовых очередях, месяцами ждали обработки документов через портал Пенсионного фонда.

Отдельной болезненной темой стала невозможность восстановить данные о стаже для тех, кто работал на ныне находящихся на временно оккупированных территориях предприятиях — никакого механизма решения этой проблемы до сих пор не существует.

Таким образом, правительство де-факто признало: задача, которая должна была быть выполнена в установленные сроки, в условиях войны оказалась невыполнимой. Теперь властям придется найти правовой механизм для внесения данных в реестр во внештатном режиме и без привязки к уже прошедшим срокам.

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