Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2 450 пунктов впервые с декабря 2024 года

Индекс Московской биржи 18 июня 2026 года впервые с 20 декабря 2024 года опустился ниже отметки 2 450 пунктов. На минимуме торгов бенчмарк терял 1,3% и достигал уровня 2 449,81 пункта.

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Причина

Эксперты отмечают, что давление идет на рынок сразу с нескольких направлений. Главными факторами стали снижение цен на нефть и усиление санкционного давления на российский энергетический сектор.

«Несмотря на позитивные данные по инфляционным ожиданиям, которые снизились до минимума с июля 2024 года — 12,4%, а также недельной инфляции, которая замедлилась до 0,15% с 0,2%, участники рынка не спешат активизировать покупки Причина — нет улучшений в геополитике».

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По итогам саммита G7 лидеры стран договорились усилить санкции против нефтегазового сектора россии.