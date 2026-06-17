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17 июня 2026, 14:47 Читати українською

Лидеры G7 согласились ужесточить санкции против российского энергосектора — FT

Лидеры стран «Группы семи» (G7) пришли к согласию по «усилению давления» на россию. В частности, речь идет о новых санкциях против экспорта нефти и газа, цель которых — перекрыть финансовые потоки, подпитывающие военную машину Кремля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на французский дипломатический источник.

Лидеры G7 согласились ужесточить санкции против российского энергосектора - FT

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам источника, консенсус среди лидеров самых богатых наций мира был достигнут после раунда переговоров, в которых также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, о новых ограничениях уже объявили Великобритания и Канада.

Саммит под председательством президента Франции Эммануэля Макрона проходит в альпийском курортном городке Эвиан-ле-Бен и продлится до среды. На мероприятие прибыли лидеры стран G7, включая президента США Дональда Трампа.

«Лидеры согласились усилить давление на россию, в частности, из-за санкций на нефть и газ», — отметил французский источник.

В последние месяцы конфликт на Ближнем Востоке несколько затмил ситуацию в Украине. Поэтому на этом саммите лидеры G7 стремились снова привлечь Трампа к активной помощи Киеву — на фоне того, что соглашение о продлении перемирия с Тегераном уже близко к подписанию.

Сам Киев призывает к интенсификации давления на Москву, поскольку российская армия увязла на линии фронта, из-за чего Кремль усилил массированные удары ракетами большой дальности и дронами.

«Теперь, когда с этим (вопросом Ирана, — ред.) покончено, мы собираемся сосредоточиться на другом направлении и посмотреть, сможем ли мы урегулировать и эту ситуацию», — заявил Трамп в понедельник, имея в виду Иран и Украину.

Позиция Трампа

Американский президент намекнул, что он также готов усилить давление на российский энергетический экспорт, однако не предоставил конкретных деталей, как это будет воплощаться.

Напомним, что во время войны против Ирана США выдали ряд разрешений на вывод из-под санкций российской морской нефти и нефтепродуктов. Это было сделано с целью снизить давление на мировые цены на энергоносители. Хотя ранее Вашингтон регулярно продолжал действие этих исключений, срок их действия снова заканчивается в ближайшие дни.

«Прежде всего, Путин не хочет заканчивать войну, но его нужно заставить это сделать, и прежде всего с помощью санкций. Об этом говорили все страны», — отметил Зеленский в аудиообращении.

Канада и Великобритания ужесточают санкции

Канада и Великобритания в своих официальных заявлениях также подтвердили, что ужесточают санкции против российского «теневого флота» танкеров, который Москва использует для обхода ограничений на экспорт нефти и газа.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил журналистам, что среди присутствующих господствует «полное единство» относительно того, что Украина демонстрирует прогресс на поле боя, а санкции против россии дают результат.

«Есть ясное понимание, что именно сейчас настал момент для всех нас, как для стран G7, нарастить давление. И вы, очевидно, видели, что сегодня утром мы ввели еще больше санкций против россии», — отметил он.

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В понедельник Лондон официально объявил, что под санкционный удар попадет теневой флот россии, в том числе ряд судов, перевозящих подсанкционный российский сжиженный природный газ (СПГ). Британия также планирует внедрить новые меры, чтобы разоблачить и заблокировать сеть российской военной разведки (ГРУ), связанную с компанией Neptune, тайно закупавшей западные технологии для российской армии.

Французский дипломатический источник добавил: тот факт, что мирное соглашение между США и Ираном уже способствует снижению мировых цен на нефть и газ, значительно облегчило достижение консенсуса по ограничениям российского экспорта.

ПВО

Еще одним направлением помощи, которое могут согласовать страны G7, есть укрепление украинской системы противовоздушной обороны. Зеленский пытается получить от США лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot непосредственно в Украине, аргументируя это уязвимостью страны перед российскими баллистическими ударами большой дальности.

В интервью изданию Financial Times украинские чиновники отмечали, что американские поставки ракет для Patriot слишком малы и поступают слишком медленно, что приводит к прямым попаданиям российских ракет по критической и гражданской инфраструктуре. Зеленский подтвердил, что обсудил этот вопрос с Трампом и команды обеих стран продолжат работу над этим кейсом.

Напомним

«Минфин» писал, что в финальный день саммита G7 в Эвиане лидеры семерки обсуждают болезненную тему — редкоземельные металлы и другие стратегические минералы, без которых невозможны энергетика, оборона и технологический сектор. Председательствующая на саммите Франция добивается совместного заявления с конкретными шагами по снижению зависимости Запада от Китая.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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