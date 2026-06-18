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18 июня 2026, 12:10 Читати українською

Топливный рынок под контролем: АМКУ не нашел сговора, но призывает снижать цены

Антимонопольный комитет Украины по результатам мониторинга рынка светлых нефтепродуктов не зафиксировал признаки координированных антиконкурентных действий со стороны участников рынка. Об этом сообщил глава ведомства Павел Кириленко во время выступления на телеканале «Общественное».

Антимонопольный комитет Украины по результатам мониторинга рынка светлых нефтепродуктов не зафиксировал признаки координированных антиконкурентных действий со стороны участников рынка.

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Кириленко уточнил, что АМКУ ведет наблюдение за ценовой ситуацией с марта этого года. По его оценке, скачок цен имел объективную экономическую подоплеку, а не был следствием каких-то тайных договоренностей между продавцами горючего.

Вместе с тем, глава Комитета обратил внимание на характерную асимметрию: розничные цены реагировали на рыночные изменения неравномерно — резко взлетали вверх при росте нефтяных котировок, однако существенно опаздывали со снижением, когда цены на нефть падали. Продавцы объясняли такое поведение необходимостью формирования запасов во избежание дефицита на внутреннем рынке.

Еще в апреле АМКУ официально рекомендовал операторам топливного рынка ориентироваться на мировые котировки как основной ценовой индикатор. Теперь, по словам Кириленко, для снижения цен есть все основания — нефть подешевела примерно на 17%, и этот тренд устойчив.

«Это можно и нужно делать уже сейчас — медлить нет никакого смысла», — подчеркнул он.

Пока определенный прогресс все же наблюдается: за неделю дизельное топливо упало в цене на 1−3 гривны. Впрочем, бензин пока остается без изменений, и именно этот сегмент вызывает у регулятора больше всего вопросов.

Читайте также: Цены на топливо в Украине продолжают падать: больше всего подешевели дизель и автогаз

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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