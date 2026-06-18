Кто может оформить ID-паспорт бесплатно или дешевле: льготы в 2026 году

Оформление ID карты не всегда стоит полную сумму. Для нескольких категорий украинцев действуют льготы от полного освобождения от оплаты до частичной компенсации. Об этом напомнила Государственная миграционная служба.

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Кому паспорт выдают бесплатно

Первый ID-паспорт по достижении 14 лет оформляется полностью бесплатно. Административный сбор и другие платежи не взимаются.

Также от оплаты освобождены лица, находившиеся в местах лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Имеются в виду пленные, заложники, незаконно заключенные. Воспользоваться льготой можно в двух условиях: подать заявление в течение года со дня увольнения и предоставить документ, подтверждающий факт лишения свободы.

Кто может получить скидку

Органы местного самоуправления имеют право компенсировать 50% стоимости административной услуги и/или бланка документа за счет местного бюджета. Это касается как оформления нового паспорта, так и его обмена вместо утраченного, поврежденного или украденного.

Решение о такой компенсации каждое общество принимает самостоятельно. Поэтому перед обращением следует уточнить в местном совете или ЦНАП, действует ли соответствующая программа в вашем городе или поселке.

Дополнительно Миграционная служба напоминает, что если вы оплатили услуги, но они больше вам не нужны, можно вернуть свои деньги. Для этого нужно подать письменное заявление в региональное управление ГТС и добавить к нему документы, подтверждающие оплату

Перед визитом в миграционную службу или ЦНАП следует позвонить и уточнить: действует ли в вашем сообществе программа компенсации и какие документы нужны именно в вашем случае.

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