Оформление ID карты не всегда стоит полную сумму. Для нескольких категорий украинцев действуют льготы от полного освобождения от оплаты до частичной компенсации. Об этом напомнила Государственная миграционная служба.
Кто может оформить ID-паспорт бесплатно или дешевле: льготы в 2026 году
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Кому паспорт выдают бесплатно
Первый ID-паспорт по достижении 14 лет оформляется полностью бесплатно. Административный сбор и другие платежи не взимаются.
Также от оплаты освобождены лица, находившиеся в местах лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Имеются в виду пленные, заложники, незаконно заключенные. Воспользоваться льготой можно в двух условиях: подать заявление в течение года со дня увольнения и предоставить документ, подтверждающий факт лишения свободы.
Кто может получить скидку
Органы местного самоуправления имеют право компенсировать 50% стоимости административной услуги и/или бланка документа за счет местного бюджета. Это касается как оформления нового паспорта, так и его обмена вместо утраченного, поврежденного или украденного.
Решение о такой компенсации каждое общество принимает самостоятельно. Поэтому перед обращением следует уточнить в местном совете или ЦНАП, действует ли соответствующая программа в вашем городе или поселке.
Дополнительно Миграционная служба напоминает, что если вы оплатили услуги, но они больше вам не нужны, можно вернуть свои деньги. Для этого нужно подать письменное заявление в региональное управление ГТС и добавить к нему документы, подтверждающие оплату
Перед визитом в миграционную службу или ЦНАП следует позвонить и уточнить: действует ли в вашем сообществе программа компенсации и какие документы нужны именно в вашем случае.
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