Всемирный банк предоставил принципиально новый документ партнерства с Польшей, согласно которому Варшава до 2031 года должна свернуть свое участие в кредитной программе. Это официальное признание, что страна достигла уровня экономического развития, при котором ссуды международных институтов ей больше не нужны. Об этом сообщил TVP World
Польша выходит из программы кредитования Всемирного банка: страна больше не нуждается в помощи
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К 2031 году Всемирный банк выделит Польше $6,75 млрд., которые станут финальным траншем сотрудничества. После 2031 года Польша завершит участие во всех программах Международного банка реконструкции и развития для стран со средним и низким уровнем доходов.
Средства к 2031 году будут направлены на создание новых рабочих мест, развитие энергетической устойчивости и безопасности, укрепление водохозяйственной инфраструктуры. Параллельно будет расти роль частного финансирования: Польша передает эту функцию исключительно на рынок.
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Три десятилетия трансформации
Новый документ — признание пути, который Польша прошла за 35 лет. В 1989 году страна имела централизованную плановую экономику, которая едва держалась на плаву. Сегодня она является высокодоходной страной по классификации Всемирного банка и одним из наиболее успешных примеров рыночной трансформации в мире.
Польский опыт — один из самых релевантных ориентиров для Украины в контексте послевоенного восстановления и евроинтеграции. Варшава прошла этот путь за три десятилетия, начиная примерно с того же уровня экономического развития, что и сегодня.
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