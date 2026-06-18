Польша выходит из программы кредитования Всемирного банка: страна больше не нуждается в помощи

Всемирный банк предоставил принципиально новый документ партнерства с Польшей, согласно которому Варшава до 2031 года должна свернуть свое участие в кредитной программе. Это официальное признание, что страна достигла уровня экономического развития, при котором ссуды международных институтов ей больше не нужны. Об этом сообщил TVP World

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К 2031 году Всемирный банк выделит Польше $6,75 млрд., которые станут финальным траншем сотрудничества. После 2031 года Польша завершит участие во всех программах Международного банка реконструкции и развития для стран со средним и низким уровнем доходов.

Средства к 2031 году будут направлены на создание новых рабочих мест, развитие энергетической устойчивости и безопасности, укрепление водохозяйственной инфраструктуры. Параллельно будет расти роль частного финансирования: Польша передает эту функцию исключительно на рынок.

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Три десятилетия трансформации

Новый документ — признание пути, который Польша прошла за 35 лет. В 1989 году страна имела централизованную плановую экономику, которая едва держалась на плаву. Сегодня она является высокодоходной страной по классификации Всемирного банка и одним из наиболее успешных примеров рыночной трансформации в мире.

Польский опыт — один из самых релевантных ориентиров для Украины в контексте послевоенного восстановления и евроинтеграции. Варшава прошла этот путь за три десятилетия, начиная примерно с того же уровня экономического развития, что и сегодня.