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18 июня 2026, 9:30 Читати українською

Покупайте ноутбук сейчас: Apple предупреждает о неизбежном росте цен

Генеральный директор Apple Тим Кук подчеркнул, что компания вынуждена повысить цены на свои продукты из-за стремительного подорожания чипов памяти. В интервью Wall Street Journal он назвал ситуацию «неустойчивой», а повышение цен «неизбежным».

Генеральный директор Apple Тим Кук подчеркнул, что компания вынуждена повысить цены на свои продукты — из-за стремительного удорожания чипов памяти.

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Бум искусственного интеллекта увеличивает спрос на чипы памяти со стороны производителей в геометрической прогрессии, в то время как производственные мощности не успевают за ним. Цена RAM, традиционно одного из самых дешевых компьютерных компонентов, с октября 2025 года выросла более чем вдвое.

Дополнительным фактором стала иранская война: она нарушила глобальные поставки гелия, который критически важен для производства полупроводников.

«Предложение сокращается именно тогда, когда потребители хотят покупать устройства, а производители чипов перебрасывают огромное удорожание на нас», — сказал Кук.

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Что это значит для покупателей

Конкретных сроков и перечня подорожавших продуктов Кук не назвал. Непонятно также, коснется ли повышения цен iPhone 18, презентация которого ожидается в сентябре.

Недавно компания уже подняла стартовую цену компактного компьютера Mac Mini примерно на $200. Продажи устройств Apple при этом остаются высокими: в первом квартале 2026 года они выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности, благодаря китайскому спросу.

Apple не единственная компания, которая бьет тревогу. Руководство TSMC (крупнейший в мире производитель чипов, производящий процессоры для Apple, Nvidia и AMD) не исключают повышения собственных цен из-за роста затрат. Samsung тоже предупредил, что дефицит чипов памяти поднимет цены на всю электронику в целом.

Кук уходит с поста CEO в сентябре после 15 лет во главе компании. Его преемником станет Джон Тернус.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
18 июня 2026, 10:42
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Просто не купуйте оверпрайсне лайно Apple
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