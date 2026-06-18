Правительство одобрило Бюджетную декларацию на следующие три года

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, которая, среди прочего, предусматривает взвешенное повышение социальных стандартов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Минималка вырастет

Минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции. Прожиточный минимум будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта на протяжении всех трех лет (2027−2029)", — отметила премьер.

По ее словам, будет продолжена поддержка ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также будут создаваться условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала.

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«Бюджетная декларация согласована с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки. Она разработана на основе базового сценария, предусматривающего улучшение ситуации безопасности с 2027 года. В то же время, предусмотрен сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий», — подчеркнула Свириденко.

Ускорение роста реального ВВП ожидается на уровне 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году.

Средняя заработная плата, по прогнозу, вырастет с 35010 грн до 44083 грн, а инфляция замедлится с 8,9% до 5,1%.

«Это взвешенная и последовательная бюджетная политика правительства, которая закладывает фундамент макроэкономической стабильности и устойчивого восстановления экономики», — добавила Свириденко.