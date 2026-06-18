Украинцы опередили сирийцев по количеству беженцев в Германии

В Германии проживают более 4 млн человек, оказавшихся в ней в результате бегства или вынужденного переселения, в том числе много десятилетий назад. Об этом говорится в сообщении Федерального статистического ведомства Германии.

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Что говорит статистика

В статистике учтены и остающиеся в живых люди, принудительно перемещенные в годы Второй мировой войны и в послевоенное время — до 1950 года. Сейчас в ФРГ проживает около 713 тысяч таких людей. Их средний возраст составляет 85 лет, 61% из них — женщины, 39% — мужчины. Речь идет о гражданах Германии по рождению, проживавших до войны на бывших территориях Германии, пояснило статистическое ведомство ФРГ.

Почти половина беженцев в Германии с 1950 года — сирийцы и украинцы

Еще 3,3 млн жителей Германии составляют беженцы или вынужденные переселенцы, прибывшие в страну с 1950 года. Средний возраст этой группы по состоянию на 2025 год составлял 39 лет, 45% из них — женщины, 55% — мужчины.

Почти половина из них — люди, приехавшие в последние годы из Сирии (732 тысячи) и Украины (832 тысячи). Еще 316 тысяч человек прибыли в качестве беженцев из Афганистана, 186 тысяч — из Ирака. Далее в этом списке следуют Турция (146 тысяч), Польша (120 тысяч) и Иран (117 тысяч).

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Около 1,2 млн беженцев приехали в ФРГ в 2014—2021 годах, еще 1,1 млн — в 2022—2025 годах, то есть в годы полномасштабной войны рф против Украины.

Примерно 476 000 человек, проживающих в Германии, прибыли в качестве просителей убежища в период с 1990 по 2000 год, среди них многие оказались в стране из-за гражданской войны в бывшей Югославии.