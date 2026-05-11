В ЕС стало меньше беженцев из Украины: в чем причина

На конец марта 2026 года в Евросоюзе под временной защитой находится 4,33 миллиона украинцев, что на 68 980 человек (или 1,6%) меньше по сравнению с февралем 2026 года. Больше украинских беженцев сейчас находится в Германии, Польше и Чехии. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сокращение беженцев

Отмечается, что по сравнению с февралем 2026 г. количество людей под временной защитой сократилось на 68 980 человек, или 1,6%.

Какая причина сокращения

Причины понижения в разных странах отличаются. Наибольшее сокращение зафиксировали в Италии, где количество украинцев уменьшилось сразу на 30 365 человек или 47,4%. В Евростате объясняют это завершением срока действия большого количества разрешений, подлежащих ежегодному обновлению.

Также заметное уменьшение произошло в Чехии — минус 19810 человек и Финляндии — минус 8080 человек.

Читайте: Украинцы отказываются от убежища. Германия фиксирует резкое падение заявлений