11 мая 2026, 11:34 Читати українською

В ЕС стало меньше беженцев из Украины: в чем причина

На конец марта 2026 года в Евросоюзе под временной защитой находится 4,33 миллиона украинцев, что на 68 980 человек (или 1,6%) меньше по сравнению с февралем 2026 года. Больше украинских беженцев сейчас находится в Германии, Польше и Чехии. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Сокращение беженцев

Отмечается, что по сравнению с февралем 2026 г. количество людей под временной защитой сократилось на 68 980 человек, или 1,6%.

Какая причина сокращения

Причины понижения в разных странах отличаются. Наибольшее сокращение зафиксировали в Италии, где количество украинцев уменьшилось сразу на 30 365 человек или 47,4%. В Евростате объясняют это завершением срока действия большого количества разрешений, подлежащих ежегодному обновлению.

Также заметное уменьшение произошло в Чехии — минус 19810 человек и Финляндии — минус 8080 человек.

Читайте: Украинцы отказываются от убежища. Германия фиксирует резкое падение заявлений

Где стало больше беженцев

В 14 государствах количество украинцев, напротив, возросло, наибольший прирост показали:

  • Германия — плюс 7 480 человек;
  • Испания — плюс 2 665 человек;
  • Румыния — плюс 2125 человек.

В Евростате предполагается, что это может свидетельствовать как о внутренней миграции украинцев между странами ЕС, так и о продолжении выезда из Украины отдельных категорий граждан.

Где больше всего украинских беженцев в ЕС

Традиционно наибольшее количество украинских беженцев принимают три страны, которые вместе обеспечивают убежище более 2,6 миллиона человек. Лидером остается Германия, где под временной защитой находятся 1274955 украинцев — это почти 29,4% от общего количества в ЕС.

На втором месте — Польша, которая приняла 961405 человек, или 22,2% всех украинцев со статусом временной защиты. Третье место заняла Чехия, где сейчас находятся 379 820 украинцев, что составляет 8,8% от общего показателя.

Автор:
Роман Мирончук
Комментарии - 2

EconomistPetya
11 мая 2026, 11:49
Конечно предателям как эти нет места в нашей стране. Когда мы победим, пусть остаются на клубнике в Польше или работают сиделками в Италии, в принципе все чего они заслужили бросив Украину в тяжелый момент.
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
11 мая 2026, 12:06
Вони просто звільнили місця для осламбеків і мастурбеків!
