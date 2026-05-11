На конец марта 2026 года в Евросоюзе под временной защитой находится 4,33 миллиона украинцев, что на 68 980 человек (или 1,6%) меньше по сравнению с февралем 2026 года. Больше украинских беженцев сейчас находится в Германии, Польше и Чехии. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
В ЕС стало меньше беженцев из Украины: в чем причина
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Сокращение беженцев
Отмечается, что по сравнению с февралем 2026 г. количество людей под временной защитой сократилось на 68 980 человек, или 1,6%.
Какая причина сокращения
Причины понижения в разных странах отличаются. Наибольшее сокращение зафиксировали в Италии, где количество украинцев уменьшилось сразу на 30 365 человек или 47,4%. В Евростате объясняют это завершением срока действия большого количества разрешений, подлежащих ежегодному обновлению.
Также заметное уменьшение произошло в Чехии — минус 19810 человек и Финляндии — минус 8080 человек.
Читайте: Украинцы отказываются от убежища. Германия фиксирует резкое падение заявлений
Где стало больше беженцев
В 14 государствах количество украинцев, напротив, возросло, наибольший прирост показали:
- Германия — плюс 7 480 человек;
- Испания — плюс 2 665 человек;
- Румыния — плюс 2125 человек.
В Евростате предполагается, что это может свидетельствовать как о внутренней миграции украинцев между странами ЕС, так и о продолжении выезда из Украины отдельных категорий граждан.
Где больше всего украинских беженцев в ЕС
Традиционно наибольшее количество украинских беженцев принимают три страны, которые вместе обеспечивают убежище более 2,6 миллиона человек. Лидером остается Германия, где под временной защитой находятся 1274955 украинцев — это почти 29,4% от общего количества в ЕС.
На втором месте — Польша, которая приняла 961405 человек, или 22,2% всех украинцев со статусом временной защиты. Третье место заняла Чехия, где сейчас находятся 379 820 украинцев, что составляет 8,8% от общего показателя.
Комментарии - 2