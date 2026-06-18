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18 июня 2026, 8:56 Читати українською

Нидерланды дадут Украине 500 млн евро: куда направят средства

Нидерланды выделяют Украине 500 млн евро на усиление противовоздушной обороны и закупку дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Нидерланды выделяют Украине 500 млн евро на усиление противовоздушной обороны и закупку дронов.
Фото: Владимир Зеленский

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Куда направят средства

По его словам, половину суммы — 250 млн евро — направят на инициативу PURL. Она помогает Украине получать необходимое вооружение, в частности, для защиты неба от российских атак.

Еще 250 млн евро предусмотрены на закупку дронов, имеющих важное значение на поле боя.

«250 млн евро направят на инициативу PURL, которая помогает защищать украинское небо от российских атак, еще 250 млн евро — на закупку дронов, имеющих важное значение на поле боя», — отметил Зеленский.

Читайте: Нидерланды инвестируют 248 миллионов евро в дроны для Украины

По данным Reuters, правительство Нидерландов объявило о пакете помощи в 500 млн евро для закупки беспилотников и оборудования для противовоздушной обороны Украины. Часть средств в рамках PURL пойдет на поставку вооружения американского производства.

Новый пакет помощи должен усилить обороноспособность Украины на фоне регулярных российских воздушных атак и увеличить роль беспилотных систем на фронте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+19
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
18 июня 2026, 9:21
#
Куди куди, на нову «Династію» того хто на фото, адже на плівках міндіча озвучувалось, що міндіч і чернишов будуть жити в Династії поруч з вовою і андрюшею, який саме андрюша — всі вже знають, а про вову в цих плівках чомусь магічним чином всі забули.
+
0
Lesya31
Lesya31
18 июня 2026, 10:20
#
На два дні підтримки курсу гривні, куди ще. Це копійки.
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