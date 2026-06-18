Нидерланды дадут Украине 500 млн евро: куда направят средства

Нидерланды выделяют Украине 500 млн евро на усиление противовоздушной обороны и закупку дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Куда направят средства

По его словам, половину суммы — 250 млн евро — направят на инициативу PURL. Она помогает Украине получать необходимое вооружение, в частности, для защиты неба от российских атак.

Еще 250 млн евро предусмотрены на закупку дронов, имеющих важное значение на поле боя.

«250 млн евро направят на инициативу PURL, которая помогает защищать украинское небо от российских атак, еще 250 млн евро — на закупку дронов, имеющих важное значение на поле боя», — отметил Зеленский.

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По данным Reuters, правительство Нидерландов объявило о пакете помощи в 500 млн евро для закупки беспилотников и оборудования для противовоздушной обороны Украины. Часть средств в рамках PURL пойдет на поставку вооружения американского производства.

Новый пакет помощи должен усилить обороноспособность Украины на фоне регулярных российских воздушных атак и увеличить роль беспилотных систем на фронте.